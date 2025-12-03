A 37° rodada do Campeonato Brasileiro reserva fortes emoções para as equipes que estão lutando contra o rebaixamento. Santos, Inter, Fortaleza e Vitória estão ameaçados e podem acabar na segunda divisão. Em sua coluna de opinião no portal UOL, o jornalista Paulo Vinicius Coelho fez suas análises e deixou seus palpites.

continua após a publicidade

Na rodada 36, o Santos, Fortaleza e Vitória ganharam; somente o Inter perdeu. O Peixe passou pelo Sport com facilidade, enquanto o Colorado foi goleado pelo Vasco. O Leão do Picci venceu o Atlético-MG, e o Vitória bateu o Mirassol.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Palpites do PVC

Fortaleza x Corinthians:

Viver é o verbo do Fortaleza e da torcida que lotará o Castelão. Para o Corinthians, há uma segunda chance, a Copa do Brasil - Palpite: Fortaleza

continua após a publicidade

➡️ Fortaleza x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Bragantino x Vitória:

O Vitória pode se salvar do rebaixamento, mas se isto acontecer poderá deixar o Bragantino pendurado até a última rodada - Palpite: Empate

➡️ Bragantino x Vitória: onde assistir, horário e escalações

Juventude x Santos:

O Juventude promete jogar com força total, apesar de já estar rebaixado. O Santos não tem nada a ver com isso. Tem apenas de vencer - Palpite: Santos

continua após a publicidade

➡️ Juventude x Santos: onde assistir ao vivo e escalações

Bahia x Sport:

O Bahia luta contra o cansaço de ser o time que mais jogou no Brasil neste ano. Mas precisa vencê-lo. Ou terá mais desgaste pela frente, por jogar a pré-Libertadores. O Sport joga pela rivalidade e pela honra - Palpite: Bahia

➡️ Bahia x Sport: onde assistir ao vivo, horário e escalações

São Paulo x Internacional:

O São Paulo ainda precisa do resultado. Mas não está desesperado como o Internacional - Palpite: Internacional

➡️ São Paulo x Internacional: onde assistir, horário e prováveis escalações

Atlético-MG x Palmeiras:

O Palmeiras precisa vencer e rezar para o Ceará tirar ponto do Flamengo no Maracanã. Improvável. Mas para o campeonato não acabar para o Palmeiras, tem de vencer. Para acabar para o Atlético, também Tem de fechar o risco de rebaixamento - Palpite: Empate

➡️ Atlético-MG x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Flamengo x Ceará:

Em 2019, o Flamengo foi campeão porque o Grêmio ganhou do Palmeiras e festejou contra o Ceará, já vencedor do torneio. A diferença, desta vez, é que o Flamengo precisa confirmar o título. Palpite: Flamengo

➡️ Flamengo x Ceará: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão

Santos, Inter, Fortaleza e Vitória fazem jogo da vida

Atualmente, Santos e Inter tem 41 pontos, contra 40 do Fortaleza e 42 do Vitória. As equipes vão brigar até o final do Campeonato Brasileiro para se manter na elite do futebol nacional.

No Brasileirão, o Fortaleza ocupada a 18ª colocação, o Inter abre o Z4, seguido do Santos em 16º e Vitória em 15º.