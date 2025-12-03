menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Tudo que se sabe sobre o filme 'Zico, o Samurai de Quintino', que estreia em 2026

Produção promete imagens inéditas

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/12/2025
10:03
Documentário da vida de Zico estreia em 2026.
imagem cameraDocumentário da vida de Zico estreia em 2026 (Foto: Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com uma trajetória marcada por talento, idolatria e carisma, Zico consolidou-se como um dos maiores nomes da história do futebol mundial. Sua trajetória, digna de filme, ganhará um documentário com estreia prevista para o primeiro semestre de 2026.

continua após a publicidade

A produção promete emocionar o público com imagens inéditas, além de mais de 350 objetos históricos, entre eles a camisa 10 usada por Zico no Mundial de 1981 e o caderno pessoal onde o atleta registrava seus gols.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ídolo eterno do Flamengo, o "Galinho de Quintino" conquistou títulos nacionais e internacionais, brilhou pela Seleção Brasileira e teve passagem marcante pelo Japão, onde ajudou a popularizar o esporte e se tornou símbolo de dedicação.

continua após a publicidade

Mais detalhes sobre o filme

As filmagens começaram no Rio de Janeiro, em março de 2023, no aniversário de 70 anos do Zico e terminaram em 2025, com a ida da equipe para o Japão. 

O documentário é produzido pela Vudoo Filmes e Guará Entretenimento em coprodução com a Globo Filmes e será distribuído pela Downtown Filmes. O filme tem previsão de lançamento para o primeiro semestre de 2026.

continua após a publicidade

Zico abre coração para tetra do Flamengo

O eterno Rei Zico, ídolo do Flamengo, parabenizou clube carioca pelo título da Libertadores. O texto publicado nas redes sociais do ex-jogador foi direcionado aos jogadores, à comissão técnica e aos torcedores. ➡️ Clique aqui para ler o texto completo.

Zico, ídolo do Flamengo, anunciou a intenção oficial do clube de se tornar Nação (Foto: Divulgação/Flamengo)
Zico, ídolo do Flamengo, vira tema de documentário (Foto: Divulgação/Flamengo)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias