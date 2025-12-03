Ex-árbitro aspirante da Fifa morre aos 55 anos no Rio de Janeiro

Morreu nesta quarta-feira (03), no Rio de Janeiro, o ex-árbitro Luiz Antônio Silva Santos, popularmente conhecido como Índio, aos 55 anos. O profissional estava internado em estado muito grave desde julho deste ano, em tratamento contra um câncer.

Índio iniciou a carreira no apito em 1995, pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, e chegou à CBF três anos depois. Tornou-se árbitro aspirante da Fifa entre 2004 e 2008.

— Com pesar, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro lamenta a morte do ex-árbitro Luiz Antônio Silva dos Santos, o Índio, aos 55 anos. Ele participou de vários jogos importantes do Campeonato Carioca e Brasileiro, como um dos principais árbitros do quadro da FERJ e da CBF. A FERJ deseja força e condolências a parentes e familiares de Luiz Antônio dos Santos — disse a FERJ em nota.

Após encerrar a carreira, continuou apitando partidas de futebol na várzea e mantinha um projeto próprio para levar esportes a pessoas com deficiência no Rio de Janeiro.

Paralelamente, Índio atuava como secretário na Secretaria Especial de Integração Metropolitana do Rio, na gestão do prefeito Eduardo Paes.

Polêmicas na carreira

O embate entre Luís Fabiano e o árbitro Luiz Antonio Silva Santos, o Índio saiu faísca durante um Vasco x Flamengo em 2017. O Fabuloso ficou insatisfeito ao levar amarelo por uma falta em Márcio Araújo, foi "pagar geral" cara a cara com o dono do apito e encostou na barriga do árbitro, que fez o movimento como tivesse sido desequilibrado e logo sacou o cartão vermelho do bolso.

Índio também se envolveu em uma confusão durante a final da "Copa AP 2021", competição de futebol de várzea entre favelas. A decisão, realizada na semana passada, colocou frente a frente o Bloco Velho, da Cidade de Deus, e os Galáticos, do Vidigal. A equipe da Zona Sul acabou se sagrando campeã na casa do adversário.

Após o apito final, Índio foi agredido com um soco pelo goleiro do Bloco Velho, time derrotado. Ele tentou revidar e partiu para cima do jogador, mas foi contido por outros atletas.