Juventude x Santos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Santos visita o Juventude nesta quarta-feira (3), às 19h30 (de Brasília), em Caxias do Sul (RS), no estádio Alfredo Jaconi. Este será o último jogo da equipe como visitante na temporada. Até aqui, em 29 partidas, o time soma 6 vitórias, 8 empates e 15 derrotas.

O Peixe deverá contar novamente com Neymar, que afirmou em entrevista ainda no gramado, após o duelo contra o Sport, que estaria apto a atuar mesmo com a lesão no menisco do joelho esquerdo.

Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Neymar comemora gol no duelo contra o Sport, na Vila Belmiro. (Foto: Guilherme Dionizio/Código19/Gazeta Press)

Como chegam os dois times:

O Juventude está rebaixado para a Série B do ano que vem. O descenso foi confirmado justamente após a vitória do Santos por 3 a 0 diante do Sport, na última sexta-feira (28), na Vila Belmiro. Neymar foi titular, atuou por quase 90 minutos e, mais uma vez, foi decisivo para o triunfo que tirou o time da zona do rebaixamento.

O Ju caiu pela terceira vez em sua história (2007 e 2022) e já iniciou um processo de reformulação. No último fim de semana, anunciou a saída do diretor executivo de futebol, Júlio Rondineli.

O técnico Thiago Carpini comentou o momento delicado do clube após o empate por 1 a 1 com o Bahia, também na última sexta-feira (28), no Alfredo Jaconi.

– É uma página triste da história, da qual todos nós fazemos parte. Não é porque eu cheguei depois que deixo de ter responsabilidade; também tenho minha parcela, assim como todos que planejaram. Enfim, falhamos em algum momento para que o resultado final não acontecesse. Mas isso não é um ponto final, é uma vírgula para seguirmos escrevendo a nossa história — agora, uma história de reconstrução e recomeço – destacou o treinador.

Neste ano, o elenco do Verdão passou 27 das 36 rodadas na zona do rebaixamento e faz a segunda pior campanha na Série A desde que o campeonato passou a ser disputado com 20 clubes. O time tem ainda o segundo pior desempenho como visitante e é o terceiro pior mandante da competição.

O Santos finalizou a preparação nesta terça-feira (2) para o duelo contra o Juventude, no CT Rei Pelé, e viajou com a presença de Neymar, que deve ser titular. Na última segunda-feira (1), o atacante realizou trabalhos internos na academia.

No entanto, no treino desta terça-feira (2), participou de atividades com bola. Por outro lado, Tiquinho Soares será desfalque, já que sentiu dores na região posterior do joelho esquerdo.

Ficha Técnica:

JUVENTUDE X SANTOS - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quarta-feira (3), às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Caxias do Sul (Rio Grande do Sul);

📺 Onde assistir: Amazon Prime

🗣️ Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

Provável Escalação:

JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini)

Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Rodrigo Sam, Marcelo Hermes, Caíque, Luis Mandaca, Marcos Paulo, Nenê; Gabriel Taliari e Rafael Bilu



SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Neymar; Barreal, Lautaro Díaz e Guilherme.