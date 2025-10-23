Zubeldia repete escalações e minutagem revela base titular do Fluminense
Treinador completou seis jogos à frente do Tricolor
- Matéria
- Mais Notícias
Nos seis jogos em que comandou o Fluminense, Zubeldía pouco alterou suas escalações, mesmo diante das oscilações do time. Isso gerou críticas e até vaias por parte da torcida tricolor, que gostaria de ver novos nomes tendo maior minutagem em campo.
Copa do Brasil: Corinthians e Fluminense vão decidir semifinais em casa
Futebol Nacional
Fluminense quebra jejum de 45 anos e é campeão do Estadual de Vôlei Masculino
Mais Esportes
Fluminense: Ganso e Nonato têm previsão de retorno aos gramados
Fluminense
Desta equipe titular, há consenso sobre a zaga e o meio de campo, desde que tenha Acosta ou Ganso (lesionado). No entanto, as laterais e o ataque são os maiores alvos de questionamento.
➡️ Fluminense revive insatisfações da era Renato Gaúcho com Zubeldía
O time titular de Zubeldía no Flu
Nestes seis jogos, Zubeldía deixou claro seus 11 iniciais: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Kevin Serna, Canobbio e Germán Cano. Estes foram os jogadores mais utilizados, tendo o goleiro e os dois volantes atuado em todos os 450 minutos.
Embora as constantes mudanças fossem criticadas quando Renato Gaúcho era o treinador, o argentino levou o pedido a outro extremo e pouco mexe, mesmo com outros jogadores pedindo passagem.
➡️ Zubeldía será obrigado a mudar time titular do Fluminense
Na lateral, torcedores pedem maior minutagem à Júlio Fidélis, que fez bons jogos com Renato, mas que ainda não foi relacionado por Zubeldía. O principal pedido - e necessidade - é por mudanças no ataque, com John Kennedy titular em meio à baixa produtividade de Cano, e maior presença de Riquelme Felipe pelos lados.
Com apenas 14 minutos em campo, Riquelme entrou no final do jogo contra o Juventude e foi o suficiente para dar a assistência para Thiago Silva fazer o gol da vitória. O Moleque de Xerém, contudo, tem sido preterido para a entrada de Soteldo.
Veja todas as escalações do Fluminense de Zubeldía:
Escalações do Fluminense nos últimos seis jogos
|FLU 2 x 0 BOT
|SPO 2 x 2 FLU
|FLU 3 X 0 ATL
|MIR 2 X 1 FLU
|FLU 1 X 0 JUV
|VAS 2 X 0 FLU
Fábio
Fábio
Fábio
Fábio
Fábio
Fábio
Samuel Xavier
Guga
Samuel Xavier
Samuel Xavier
Samuel Xavier
Samuel Xavier
Thiago Silva
Ignácio
Thiago Silva
Thiago Silva
Thiago Silva
Thiago Silva
Freytes
Freytes
Freytes
Freytes
Freytes
Freytes
Renê
Renê
Renê
Renê
Renê
Renê
Hércules
Hércules
Hércules
Hércules
Hércules
Hércules
Martinelli
Martinelli
Martinelli
Martinelli
Martinelli
Martinelli
Lucho Acosta
Lucho Acosta
Lucho Acosta
Lucho Acosta
Lima
Lucho Acosta
Serna
Serna
Serna
Keno
Serna
Serna
Canobbio
Canobbio
Canobbio
Canobbio
Canobbio
Canobbio
Cano
Cano
John Kennedy
John Kennedy
Cano
Cano
Minutagem dos atletas do Fluminense com Zubeldía
Ao todo, Zubeldía utilizou 23 jogadores do elenco tricolor. O zagueiro Manoel e os meias Nonato e Ganso, ainda não entraram por conta de lesões — os três já estão em transição. Outros, como Júlio Fidélis, Lezcano, Lavega, Thiago Santos, Wallace David e Davi Schuindt, não entraram ainda. Os Moleques de Xerém e os dois estrangeiros sequer tem sido relacionados.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Confira a minutagem de cada jogador, segundo o Sofascore:
- 450 - Fábio
- 450 - Juan Freytes
- 450 - Martinelli
- 441 - Hércules
- 420 - Renê
- 379 - Agustín Canobbio
- 369 - Samuel Xavier
- 360 - Thiago Silva
- 331 - Kevin Serna
- 314 - Luciano Acosta
- 245 - Germán Cano
- 217 - Jhon Kennedy
- 113 - Lima
- 90 - Ignácio
- 82 - Yeferson Soteldo
- 81 - Guga
- 80 - Keno
- 30 - Gabriel Fuentes
- 18 - Everaldo
- 18 - Santiago Moreno
- 15 - Facundo Bernal
- 14 - Riquelme Felipe
- 13 - Otávio
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias