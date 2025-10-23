Zubeldia repete escalações e minutagem revela base titular do Fluminense

Nos seis jogos em que comandou o Fluminense, Zubeldía pouco alterou suas escalações, mesmo diante das oscilações do time. Isso gerou críticas e até vaias por parte da torcida tricolor, que gostaria de ver novos nomes tendo maior minutagem em campo.

Desta equipe titular, há consenso sobre a zaga e o meio de campo, desde que tenha Acosta ou Ganso (lesionado). No entanto, as laterais e o ataque são os maiores alvos de questionamento.

O time titular de Zubeldía no Flu

Nestes seis jogos, Zubeldía deixou claro seus 11 iniciais: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Kevin Serna, Canobbio e Germán Cano. Estes foram os jogadores mais utilizados, tendo o goleiro e os dois volantes atuado em todos os 450 minutos.

Embora as constantes mudanças fossem criticadas quando Renato Gaúcho era o treinador, o argentino levou o pedido a outro extremo e pouco mexe, mesmo com outros jogadores pedindo passagem.

Germán Cano em campo pelo Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Na lateral, torcedores pedem maior minutagem à Júlio Fidélis, que fez bons jogos com Renato, mas que ainda não foi relacionado por Zubeldía. O principal pedido - e necessidade - é por mudanças no ataque, com John Kennedy titular em meio à baixa produtividade de Cano, e maior presença de Riquelme Felipe pelos lados.

Com apenas 14 minutos em campo, Riquelme entrou no final do jogo contra o Juventude e foi o suficiente para dar a assistência para Thiago Silva fazer o gol da vitória. O Moleque de Xerém, contudo, tem sido preterido para a entrada de Soteldo.

Veja todas as escalações do Fluminense de Zubeldía:

Escalações do Fluminense nos últimos seis jogos FLU 2 x 0 BOT SPO 2 x 2 FLU FLU 3 X 0 ATL MIR 2 X 1 FLU FLU 1 X 0 JUV VAS 2 X 0 FLU Fábio Fábio Fábio Fábio Fábio Fábio Samuel Xavier Guga Samuel Xavier Samuel Xavier Samuel Xavier Samuel Xavier Thiago Silva Ignácio Thiago Silva Thiago Silva Thiago Silva Thiago Silva Freytes Freytes Freytes Freytes Freytes Freytes Renê Renê Renê Renê Renê Renê Hércules Hércules Hércules Hércules Hércules Hércules Martinelli Martinelli Martinelli Martinelli Martinelli Martinelli Lucho Acosta Lucho Acosta Lucho Acosta Lucho Acosta Lima Lucho Acosta Serna Serna Serna Keno Serna Serna Canobbio Canobbio Canobbio Canobbio Canobbio Canobbio Cano Cano John Kennedy John Kennedy Cano Cano

Minutagem dos atletas do Fluminense com Zubeldía

Ao todo, Zubeldía utilizou 23 jogadores do elenco tricolor. O zagueiro Manoel e os meias Nonato e Ganso, ainda não entraram por conta de lesões — os três já estão em transição. Outros, como Júlio Fidélis, Lezcano, Lavega, Thiago Santos, Wallace David e Davi Schuindt, não entraram ainda. Os Moleques de Xerém e os dois estrangeiros sequer tem sido relacionados.

Confira a minutagem de cada jogador, segundo o Sofascore: