Fluminense x Bahia: números opostos apontam favorito à vaga direta Libertadores

O Fluminense entra em campo com um aliado que pesou durante toda a campanha: o Maracanã. Dono de uma das melhores campanhas como mandante no campeonato, o time de Luis Zubeldía chega à rodada final sustentado por números que explicam boa parte do embalo tricolor na reta final da competição. Esse fator vai de encontro com um Bahia que sofre como visitante e deve ser determinante para garantir a vaga direta na fase de grupos da Libertadores ao Flu.

O Flu soma 14 vitórias em 18 jogos no Rio, desempenho que o coloca como o terceiro melhor mandante do Brasileirão, atrás apenas de Flamengo e do próprio Bahia. Mas há um detalhe que muda completamente o cenário deste domingo: enquanto o Fluminense faz valer o Maracanã semana após semana, o Bahia vive o extremo oposto quando atua longe de Salvador. O time de Rogério Ceni tem apenas 15 pontos como visitante, com três vitórias em 18 partidas, números que o colocam entre os piores desempenhos fora de casa em toda a Série A.

A disparidade se acentua quando se observa o comportamento recente das equipes. O Bahia não vence fora de casa desde 16 de agosto. São mais de três meses de jejum como visitante. O time chega ao Rio carregando a sequência de nove jogos sem triunfo longe da Arena Fonte Nova. Em paralelo, o Fluminense venceu seus últimos compromissos no Maracanã, retomou desempenho sólido e ainda pode terminar o campeonato como o time com mais vitórias em casa na competição.

O Clube das Laranjeiras tem ainda o reforço da sua torcida. Em lua de mel com o time de Zubeldía, o torcedor Tricolor comprou mais de 50 mil ingressos para a última rodada do Brasileirão. O momento é de apelo também por conta do aproximar das semifinais da Copa do Brasil, contra o Vasco, nos dias 11 e 14.

Fluminense na Libertadores

Fluminense e Bahia se enfrentam neste domingo (7), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 38ª rodada, a última, do Campeonato Brasileiro 2025. O confronto vale vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2026. O Tricolor depende apenas de si para conseguir a classificação

