Inteligência artificial crava resultados de Fluminense x Bahia e Botafogo x Fortaleza

A última rodada do Campeonato Brasileiro acontece neste domingo (6). Na data, o Fluminense enfrenta o Bahia e o Botafogo encara o Fortaleza. Ambas as equipes cariocas jogam dentro de casa. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular os confrontos.

A tecnologia previu dois confrontos acirrados. De um lado, Fluminense, Bahia e Botafogo brigam por vaga direta na Copa Libertadores de 2025. Já o Fortaleza, busca se manter fora da zona de rebaixamento até o fim da rodada.

Ao apontar os placares dos confrontos, o Chat GPT cravou vitórias do Fluminense e Botafogo. O fator casa foi decisivo para o resultado da simulação. Veja abaixo:

Simulações dos jogos pela IA

Fluminense x Bahia: 2 x 1

Primeiro tempo

O Bahia começa melhor, com mais intensidade no meio-campo, e aos 18 minutos, abre o placar.

O Fluminense, pressionado pela torcida, reage com posse de bola. Contudo, termina o primeiro tempo sem balançar as redes.

Segundo tempo

Logo aos 7 minutos do retorno, o tricolor carioca balança as redes.

O jogo fica aberto, com chances para os dois lados. O Bahia quase marca novamente, mas peca na finalização.

Aos 82 minutos, em contra-ataque rápido, o Fluminense vira a partida para a alegria dos torcedores presentes no Maracanã.

Ia cravou vitória do Fluminense sobre o Bahia, na última rodada do Brasileirão (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

Botafogo x Fortaleza: 3 x 1

Primeiro tempo

O Botafogo começa em ritmo acelerado, pressionando a saída de bola do Fortaleza. Logo aos 10 minutos, a equipe carioca abre o placar.

O Fortaleza tenta reagir com boas movimentações no meio de campo. Aos 27 minutos, a equipe Tricolor alcança a primeira chance clara de gol desperdiçada.

Antes do intervalo, o Botafogo amplia.

Segundo tempo

O Fortaleza volta mais ofensivo e passa a dominar o meio-campo. Aos 56 minutos, o Leão diminui.

O jogo fica tenso, com chances dos dois lados. Aos 84 minutos, em contra-ataque mortal, o Botafogo marca mais um e crava a vitória.