O Fluminense perdeu para o Vasco por 2 a 0, nesta segunda-feira (20), no Maracanã, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Luis Zubeldía foi questionado pela escolha por Soteldo antes do Riquelme para entrar no clássico. A resposta foi: experiência.

— Creio que Guga e Soteldo poderiam gerar verticalidade. Me parecia uma partida complicada para Riquelme. Optei pela experiência. Porque não era uma partida de último terço. A outra partida (Juventude) foi de último terço. Essa não, teria que trabalhar ataque e defesa. Sobre Riquelme, sempre que tiver a oportunidade de colocá-lo, quando estamos trabalhando no último terço, com a perna invertida, como foi contra o Juventude, porque ele abre espaço quando vai para dentro. Mas por ter que trabalhar ataque e defesa, e por ser clássico e tudo mais, optei pela experiência. E por ter um lateral extremo, para ter energia.

Sobre a derrota

— Como já falei em algum momento, é outro campeonato em dezembro, são 180 minutos. Se eu analisasse o jogo de hoje, acho que fizemos um bom primeiro tempo, com mais clareza do que o adversário. O atacante deles, Rayan, conseguiu encontrar um espaço para finalizar duas vezes, na primeira, a bola desvia em nosso defensor, quando a defesa já estava bem posicionada, e na segunda, ele acerta um chute de fora da área. Ou seja, acredito que fizemos um bom primeiro tempo, uns 15 ou 20 minutos realmente bons, e depois, claro, nos últimos 20 minutos ficou mais difícil, porque com a nossa pressa eles começaram a encontrar um pouco mais de espaço. Para mim, o resultado foi exagerado em relação ao que aconteceu no jogo. É verdade que gols decidem, gols te fazem vencer, e acho que a diferença tá aí: eles conseguiram marcar nos momentos certos — um gol no momento exato do primeiro tempo e outro no momento exato do segundo. Não foi por domínio, não foi por superioridade, mas pela aparição de um jogador que está em grande fase e desequilibra qualquer defesa, mesmo com dois chutes de fora e aparentemente tranquilos, acabou decidindo. Então, analisaremos tudo isso, claro, pensando em dezembro, mas acredito que foram jogos diferentes e gols que fizeram a diferença.

O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense volta a campo no sábado (25), às 17h30 (de Brasília), para encarar o Internacional, pelo Brasileirão. A partida será mais uma vez no Maracanã.

