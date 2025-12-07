Fluminense tem queda brusca de aproveitamento sem dupla gringa

O Fluminense recebe o Bahia neste domingo (7) com a possibilidade de confirmar a vaga direta na fase de grupos da Libertadores. A preparação para o jogo ganhou força com a volta de três jogadores que alteram significativamente o desempenho da equipe ao longo da temporada: Thiago Silva, Agustín Canobbio e Hércules. No caso do Uruguaio, quando combinado com Serna, a mudança de aproveitamento chama ainda mais atenção.

O caso mais evidente é o de Canobbio. Em 29 partidas com o uruguaio, o Fluminense soma 58,6% de aproveitamento. Sem ele, o índice despenca para 26,7%. A combinação Canobbio + Kevin Serna produz ainda mais impacto: juntos, elevam o time a 61,7% de rendimento, contra apenas 23,8% quando um dos dois não está disponível.

No meio-campo, Hércules retorna após preservação e recoloca o setor na configuração mais eficiente. Com o camisa 45, o Flu registra 55,6% de aproveitamento. A única partida sem ele terminou em derrota. Em parceria com Martinelli, os números permanecem sólidos: 55,2% em 29 jogos.

Outros nomes importantes também estarão disponíveis. Samuel Xavier representa a maior diferença individual da temporada: 62,7% com o lateral e 29,6% sem ele. Everaldo mantém média de 59,7%, enquanto Lucho Acosta aparece com 56,7% e deve ser novamente titular.

Fluminense na Libertadores

Atualmente com 61 pontos, o Fluminense não pode mais ser ultrapassado pelo Botafogo caso vença o duelo. Isso porque, mesmo que o rival alvinegro triunfe sobre o Fortaleza na última rodada, o máximo que pode alcançar são 63 pontos, uma a menos que o Flu chegaria com três pontos no domingo. Além disso, um triunfo mantém o Bahia para trás na tabela, já que o time baiano hoje briga diretamente pela mesma vaga.

