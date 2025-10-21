Fluminense: Ganso e Nonato têm previsão de retorno aos gramados

O técnico Luis Zubeldía poderá ganhar reforços importantes para o meio-campo do Fluminense nos próximos dias. O meia Paulo Henrique Ganso e o volante Nonato avançaram nas etapas de recuperação e estão cada vez mais próximos de voltar a ficar à disposição. Após a derrota por 2 a 0 para o Vasco, nesta segunda-feira (20), o treinador comentou sobre a expectativa de contar com os dois atletas 'até a próxima semana'.

— (Vão estar à disposição) Na próxima semana. O Ganso é outro criador que temos, vocês o conhecem melhor do que eu. Também precisamos ver como vai ser o retorno do Nonato, que é um volante mais box-to-box — disse Zubeldía na coletiva.

Ambos os jogadores estão atualmente na fase de transição física, realizando atividades específicas sob supervisão da preparação tricolor, para retornar as atividades no campo. Essa é a etapa final antes de serem liberados para treinar normalmente com o elenco e voltarem a ser relacionados. O zagueiro Manoel também está nesse processo.

Pela fala de Luis Zubeldía, nenhum dos dois estará disponível para jogar no sábado (25), contra o Internacional, no Maracanã. Mas a comissão técnica tem a expectativa de contar com os atletas na próxima semana.

Ganso, que sofreu uma lesão grau 2 na panturrilha esquerda, não atua desde 15 de setembro, quando se machucou ainda no primeiro tempo do confronto com o Corinthians, então sob o comando de Renato Gaúcho. Desde a chegada de Zubeldía, o camisa 10 não chegou a estar à disposição em nenhuma partida.

Já Nonato vive uma sequência de contratempos físicos. Após se recuperar de uma tendinite, o volante sofreu um edema na coxa esquerda durante um treino no CT Carlos Castilho, ficando novamente fora dos planos. Sua última partida foi na derrota por 1 a 0 para o Lanús, na ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, no dia 16 de setembro.

Como fica o Fluminense?

Com o resultado, o Fluminense fica estacionado na tabela com 41 pontos e na sétima colocação do Campeonato Brasileiro. O Tricolor volta a campo para enfrentar o Internacional no próximo sábado (25), 17h30 (de Brasília), no Maracanã.