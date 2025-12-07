menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Brasileirão: briga por vagas continentais pode ser marcada por 'secação' ao Vasco

Times do Brasileirão terão motivos para torcer contra o Cruz-Maltino na Copa do Brasil

Captura-de-tela-2024-10-09-140241-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Werneck
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/12/2025
06:00
Neymar, do Santos, e Coutinho, do Vasco, se abraçam; Peixe pode precisar secar Cruz-Maltino na Copa do Brasil (Foto: Jefferson Aguiar / Pera Photo Press)
imagem cameraNeymar, do Santos, e Coutinho, do Vasco, se abraçam; Peixe pode precisar secar Cruz-Maltino na Copa do Brasil (Foto: Jefferson Aguiar / Pera Photo Press)
Uma vez terminada a participação do Vasco no Brasileirão, o clube deve ser "secado" pelas torcidas de três clubes, além de seus rivais, na disputa da Copa do Brasil. Isso porque um eventual título cruz-maltino pode "tirar" vagas em competições continentais via campeonato nacional. Abaixo, o Lance! explica detalhadamente essa história.

No momento, as vagas estão distribuídas da seguinte forma:

1º ao 5º colocados: vaga direta na fase de grupos da Libertadores
6º e 7º colocados: vaga nos playoffs da Libertadores
8º ao 13º colocados: vaga na Copa Sul-Americana

A tendência, porém, é que o cenário mude após o término da Copa do Brasil, já que o vencedor da taça também garante classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Então, se o campeão estiver ocupando uma posição no Brasileirão que cede vaga em competição continental, ela será repassada para o próximo colocado, desencadeando mudança sucessiva.

Portanto, a distribuição só continuará a mesma se o vencedor da Copa do Brasil tiver terminado o Brasileirão abaixo da 13ª posição. Isso pode acontecer com Corinthians, mas de forma bastante improvável, e Vasco, em cenário mais possível. Atualmente, o Cruz-Maltino ocupa a 12ª colocação, mas ainda corre risco de ser ultrapassado por Atlético-MG, Santos, Ceará e Fortaleza.

➡️ O que está em jogo para cada time na última rodada do Brasileirão?

O que isso significa na prática?

👉 Se o campeão da Copa do Brasil for um dos cinco primeiros colocados do Brasileirão, o cenário será o seguinte:

1º ao 6º colocados: vaga direta na fase de grupos da Libertadores
7º e 8º colocados: vaga nos playoffs da Libertadores
9º ao 14º colocados: vaga na Copa Sul-Americana

E quem seriam esses possíveis campeões? O Cruzeiro, já garantido na 3ª posição, e possivelmente o Fluminense, atual 5º colocado.

Matheus Pereira e Kaio Jorge, companheiros de Cruzeiro, se abraçam; vitória do time na Copa do Brasil será celebrada por outras torcidas (Foto: Denis Dias / Gazeta Press)
Matheus Pereira e Kaio Jorge, companheiros de Cruzeiro, se abraçam; vitória do time na Copa do Brasil será celebrada por outras torcidas (Foto: Denis Dias / Gazeta Press)

👉 Se o campeão da Copa do Brasil for 6º ou 7º colocado do Brasileirão, o cenário será o seguinte:

1º ao 5º colocados: vaga direta na fase de grupos da Libertadores
6º ao 8º colocados: vaga nos playoffs da Libertadores (exceto o campeão da Copa do Brasil)
9º ao 14º colocados: vaga na Copa Sul-Americana

E quem seriam esses possíveis campeões? O Fluminense, atual 5º colocado, se cair para 6ª ou 7ª posições.

👉 Se o campeão da Copa do Brasil for 8º a 13º colocado do Brasileirão, o cenário será o seguinte:

1º ao 5º colocados: vaga direta na fase de grupos da Libertadores
6º e 7º colocados: vaga nos playoffs da Libertadores
8º ao 14º colocados: vaga na Copa Sul-Americana (exceto o campeão da Copa do Brasil)

E quem seriam esses possíveis campeões? O Corinthians, atual 10º colocado, ou o Vasco, atual 13º, se não saírem desse trecho na última rodada.

👉 Se o campeão da Copa do Brasil estiver abaixo da 14º colocação do Brasileirão, o cenário será o seguinte:

1º ao 5º colocados: vaga direta na fase de grupos da Libertadores
6º e 7º colocados: vaga nos playoffs da Libertadores
8º ao 13º colocados: vaga na Copa Sul-Americana

E quem seriam esses possíveis campeões? O Corinthians, atual 10º colocado, ou o Vasco, atual 13º, se perderem posições na última rodada.

Quem, então, é afetado pelo desfecho da Copa do Brasil?

De forma prática, os times colocados nas 6ª, 8ª e 14ª posições do Brasileirão terão muito a ganhar se o vencedor da Copa do Brasil for um time posicionado acima deles na tabela. Para qualquer um, portanto, servirá a vitória do Cruzeiro — ou do Fluminense, se terminar no 5º lugar. Caso o Vasco fique abaixo da 14ª colocação, certamente será "secado" por esses três clubes.

Tabela antes da 38ª rodada (apenas clubes possivelmente afetados):

TimePontosVitóriasSaldo de gols

Fluminense (5º)

61

18

+ 9

Bahia (6º)

60

17

+ 6

Botafogo (7º)

60

16

+ 18

São Paulo (8º)

51

14

- 3

Bragantino (9º)

48

14

+ 10

Corinthians (10º)

46

12

- 5

Grêmio (11º)

46

12

- 7

Vasco (12º)

45

13

0

Atlético-MG (13º)

45

11

- 6

Santos (14º)

44

11

- 8

Ceará (15º)

43

11

- 4

Fortaleza (16º)

43

11

- 13

Vitória (17º)

42

10

- 18

Luciano, do São Paulo, sorri após gol contra o Internacional; vaga do Tricolor na Libertadores dependerá de resultado da Copa do Brasil (Foto: João Jardim / Pera Photo Press)
Luciano, do São Paulo, sorri após gol contra o Internacional; vaga do Tricolor na Libertadores dependerá de resultado da Copa do Brasil (Foto: João Jardim / Pera Photo Press)

➡️ Simule a última rodada do Brasileirão 2025

Vasco reserva na última rodada do Brasileirão

O cenário em que o Vasco termina abaixo da 14ª colocação no Brasileirão se tornou mais provável porque o Cruz-Maltino não relacionou a maioria dos seus titulares, priorizando a disputa da Copa do Brasil, e enfrenta um dos concorrentes diretos na tabela, o Atlético-MG. Se perder o seu jogo, o Cruz-Maltino já cairá para a 13ª posição. No mesmo cenário, caso ganhem seus compromissos, Santos, Ceará e Fortaleza também ultrapassarão a equipe de Fernando Diniz.

Calendário do Brasileirão e da Copa do Brasil

Domingo (07/12) - última rodada do Brasileirão
Fluminense x Bahia - 16h
Ceará x Palmeiras - 16h
Corinthians x Juventude - 16h
Santos x Cruzeiro - 16h
Sport x Grêmio - 16h
Vitória x São Paulo - 16h
Botafogo x Fortaleza - 16h
Atlético-MG x Vasco - 16h
Internacional x Bragantino - 16h

Quarta-feira (10/12) - semifinal da Copa do Brasil (ida)
Cruzeiro x Corinthians - 21h30

Quinta-feira (11/12) - semifinal da Copa do Brasil (ida)
Vasco x Fluminense - 20h

Domingo (14/12) - semifinal da Copa do Brasil (volta)
Corinthians x Cruzeiro - 18h
Fluminense x Vasco - 20h30

Quarta-feira (17/12) - final da Copa do Brasil (ida)
A definir

Domingo (21/12) - final da Copa do Brasil (volta)
A definir

