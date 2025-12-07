Brasileirão: briga por vagas continentais pode ser marcada por 'secação' ao Vasco
Times do Brasileirão terão motivos para torcer contra o Cruz-Maltino na Copa do Brasil
- Matéria
- Mais Notícias
Uma vez terminada a participação do Vasco no Brasileirão, o clube deve ser "secado" pelas torcidas de três clubes, além de seus rivais, na disputa da Copa do Brasil. Isso porque um eventual título cruz-maltino pode "tirar" vagas em competições continentais via campeonato nacional. Abaixo, o Lance! explica detalhadamente essa história.
Relacionadas
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
No momento, as vagas estão distribuídas da seguinte forma:
1º ao 5º colocados: vaga direta na fase de grupos da Libertadores
6º e 7º colocados: vaga nos playoffs da Libertadores
8º ao 13º colocados: vaga na Copa Sul-Americana
A tendência, porém, é que o cenário mude após o término da Copa do Brasil, já que o vencedor da taça também garante classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Então, se o campeão estiver ocupando uma posição no Brasileirão que cede vaga em competição continental, ela será repassada para o próximo colocado, desencadeando mudança sucessiva.
Portanto, a distribuição só continuará a mesma se o vencedor da Copa do Brasil tiver terminado o Brasileirão abaixo da 13ª posição. Isso pode acontecer com Corinthians, mas de forma bastante improvável, e Vasco, em cenário mais possível. Atualmente, o Cruz-Maltino ocupa a 12ª colocação, mas ainda corre risco de ser ultrapassado por Atlético-MG, Santos, Ceará e Fortaleza.
➡️ O que está em jogo para cada time na última rodada do Brasileirão?
O que isso significa na prática?
👉 Se o campeão da Copa do Brasil for um dos cinco primeiros colocados do Brasileirão, o cenário será o seguinte:
1º ao 6º colocados: vaga direta na fase de grupos da Libertadores
7º e 8º colocados: vaga nos playoffs da Libertadores
9º ao 14º colocados: vaga na Copa Sul-Americana
E quem seriam esses possíveis campeões? O Cruzeiro, já garantido na 3ª posição, e possivelmente o Fluminense, atual 5º colocado.
👉 Se o campeão da Copa do Brasil for 6º ou 7º colocado do Brasileirão, o cenário será o seguinte:
1º ao 5º colocados: vaga direta na fase de grupos da Libertadores
6º ao 8º colocados: vaga nos playoffs da Libertadores (exceto o campeão da Copa do Brasil)
9º ao 14º colocados: vaga na Copa Sul-Americana
E quem seriam esses possíveis campeões? O Fluminense, atual 5º colocado, se cair para 6ª ou 7ª posições.
👉 Se o campeão da Copa do Brasil for 8º a 13º colocado do Brasileirão, o cenário será o seguinte:
1º ao 5º colocados: vaga direta na fase de grupos da Libertadores
6º e 7º colocados: vaga nos playoffs da Libertadores
8º ao 14º colocados: vaga na Copa Sul-Americana (exceto o campeão da Copa do Brasil)
E quem seriam esses possíveis campeões? O Corinthians, atual 10º colocado, ou o Vasco, atual 13º, se não saírem desse trecho na última rodada.
👉 Se o campeão da Copa do Brasil estiver abaixo da 14º colocação do Brasileirão, o cenário será o seguinte:
1º ao 5º colocados: vaga direta na fase de grupos da Libertadores
6º e 7º colocados: vaga nos playoffs da Libertadores
8º ao 13º colocados: vaga na Copa Sul-Americana
E quem seriam esses possíveis campeões? O Corinthians, atual 10º colocado, ou o Vasco, atual 13º, se perderem posições na última rodada.
Quem, então, é afetado pelo desfecho da Copa do Brasil?
De forma prática, os times colocados nas 6ª, 8ª e 14ª posições do Brasileirão terão muito a ganhar se o vencedor da Copa do Brasil for um time posicionado acima deles na tabela. Para qualquer um, portanto, servirá a vitória do Cruzeiro — ou do Fluminense, se terminar no 5º lugar. Caso o Vasco fique abaixo da 14ª colocação, certamente será "secado" por esses três clubes.
Tabela antes da 38ª rodada (apenas clubes possivelmente afetados):
|Time
|Pontos
|Vitórias
|Saldo de gols
Fluminense (5º)
61
18
+ 9
Bahia (6º)
60
17
+ 6
Botafogo (7º)
60
16
+ 18
São Paulo (8º)
51
14
- 3
Bragantino (9º)
48
14
+ 10
Corinthians (10º)
46
12
- 5
Grêmio (11º)
46
12
- 7
Vasco (12º)
45
13
0
Atlético-MG (13º)
45
11
- 6
Santos (14º)
44
11
- 8
Ceará (15º)
43
11
- 4
Fortaleza (16º)
43
11
- 13
Vitória (17º)
42
10
- 18
➡️ Simule a última rodada do Brasileirão 2025
Vasco reserva na última rodada do Brasileirão
O cenário em que o Vasco termina abaixo da 14ª colocação no Brasileirão se tornou mais provável porque o Cruz-Maltino não relacionou a maioria dos seus titulares, priorizando a disputa da Copa do Brasil, e enfrenta um dos concorrentes diretos na tabela, o Atlético-MG. Se perder o seu jogo, o Cruz-Maltino já cairá para a 13ª posição. No mesmo cenário, caso ganhem seus compromissos, Santos, Ceará e Fortaleza também ultrapassarão a equipe de Fernando Diniz.
Calendário do Brasileirão e da Copa do Brasil
Domingo (07/12) - última rodada do Brasileirão
Fluminense x Bahia - 16h
Ceará x Palmeiras - 16h
Corinthians x Juventude - 16h
Santos x Cruzeiro - 16h
Sport x Grêmio - 16h
Vitória x São Paulo - 16h
Botafogo x Fortaleza - 16h
Atlético-MG x Vasco - 16h
Internacional x Bragantino - 16h
Quarta-feira (10/12) - semifinal da Copa do Brasil (ida)
Cruzeiro x Corinthians - 21h30
Quinta-feira (11/12) - semifinal da Copa do Brasil (ida)
Vasco x Fluminense - 20h
Domingo (14/12) - semifinal da Copa do Brasil (volta)
Corinthians x Cruzeiro - 18h
Fluminense x Vasco - 20h30
Quarta-feira (17/12) - final da Copa do Brasil (ida)
A definir
Domingo (21/12) - final da Copa do Brasil (volta)
A definir
- Matéria
- Mais Notícias