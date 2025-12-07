Uma vez terminada a participação do Vasco no Brasileirão, o clube deve ser "secado" pelas torcidas de três clubes, além de seus rivais, na disputa da Copa do Brasil. Isso porque um eventual título cruz-maltino pode "tirar" vagas em competições continentais via campeonato nacional. Abaixo, o Lance! explica detalhadamente essa história.

No momento, as vagas estão distribuídas da seguinte forma:

1º ao 5º colocados: vaga direta na fase de grupos da Libertadores

6º e 7º colocados: vaga nos playoffs da Libertadores

8º ao 13º colocados: vaga na Copa Sul-Americana

A tendência, porém, é que o cenário mude após o término da Copa do Brasil, já que o vencedor da taça também garante classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Então, se o campeão estiver ocupando uma posição no Brasileirão que cede vaga em competição continental, ela será repassada para o próximo colocado, desencadeando mudança sucessiva.

Portanto, a distribuição só continuará a mesma se o vencedor da Copa do Brasil tiver terminado o Brasileirão abaixo da 13ª posição. Isso pode acontecer com Corinthians, mas de forma bastante improvável, e Vasco, em cenário mais possível. Atualmente, o Cruz-Maltino ocupa a 12ª colocação, mas ainda corre risco de ser ultrapassado por Atlético-MG, Santos, Ceará e Fortaleza.

O que isso significa na prática?

👉 Se o campeão da Copa do Brasil for um dos cinco primeiros colocados do Brasileirão, o cenário será o seguinte:

1º ao 6º colocados: vaga direta na fase de grupos da Libertadores

7º e 8º colocados: vaga nos playoffs da Libertadores

9º ao 14º colocados: vaga na Copa Sul-Americana

E quem seriam esses possíveis campeões? O Cruzeiro, já garantido na 3ª posição, e possivelmente o Fluminense, atual 5º colocado.

Matheus Pereira e Kaio Jorge, companheiros de Cruzeiro, se abraçam; vitória do time na Copa do Brasil será celebrada por outras torcidas (Foto: Denis Dias / Gazeta Press)

👉 Se o campeão da Copa do Brasil for 6º ou 7º colocado do Brasileirão, o cenário será o seguinte:

1º ao 5º colocados: vaga direta na fase de grupos da Libertadores

6º ao 8º colocados: vaga nos playoffs da Libertadores (exceto o campeão da Copa do Brasil)

9º ao 14º colocados: vaga na Copa Sul-Americana

E quem seriam esses possíveis campeões? O Fluminense, atual 5º colocado, se cair para 6ª ou 7ª posições.

👉 Se o campeão da Copa do Brasil for 8º a 13º colocado do Brasileirão, o cenário será o seguinte:

1º ao 5º colocados: vaga direta na fase de grupos da Libertadores

6º e 7º colocados: vaga nos playoffs da Libertadores

8º ao 14º colocados: vaga na Copa Sul-Americana (exceto o campeão da Copa do Brasil)

E quem seriam esses possíveis campeões? O Corinthians, atual 10º colocado, ou o Vasco, atual 13º, se não saírem desse trecho na última rodada.

👉 Se o campeão da Copa do Brasil estiver abaixo da 14º colocação do Brasileirão, o cenário será o seguinte:

1º ao 5º colocados: vaga direta na fase de grupos da Libertadores

6º e 7º colocados: vaga nos playoffs da Libertadores

8º ao 13º colocados: vaga na Copa Sul-Americana

E quem seriam esses possíveis campeões? O Corinthians, atual 10º colocado, ou o Vasco, atual 13º, se perderem posições na última rodada.

Quem, então, é afetado pelo desfecho da Copa do Brasil?

De forma prática, os times colocados nas 6ª, 8ª e 14ª posições do Brasileirão terão muito a ganhar se o vencedor da Copa do Brasil for um time posicionado acima deles na tabela. Para qualquer um, portanto, servirá a vitória do Cruzeiro — ou do Fluminense, se terminar no 5º lugar. Caso o Vasco fique abaixo da 14ª colocação, certamente será "secado" por esses três clubes.

Tabela antes da 38ª rodada (apenas clubes possivelmente afetados):

Time Pontos Vitórias Saldo de gols Fluminense (5º) 61 18 + 9 Bahia (6º) 60 17 + 6 Botafogo (7º) 60 16 + 18 São Paulo (8º) 51 14 - 3 Bragantino (9º) 48 14 + 10 Corinthians (10º) 46 12 - 5 Grêmio (11º) 46 12 - 7 Vasco (12º) 45 13 0 Atlético-MG (13º) 45 11 - 6 Santos (14º) 44 11 - 8 Ceará (15º) 43 11 - 4 Fortaleza (16º) 43 11 - 13 Vitória (17º) 42 10 - 18

Luciano, do São Paulo, sorri após gol contra o Internacional; vaga do Tricolor na Libertadores dependerá de resultado da Copa do Brasil (Foto: João Jardim / Pera Photo Press)

Vasco reserva na última rodada do Brasileirão

O cenário em que o Vasco termina abaixo da 14ª colocação no Brasileirão se tornou mais provável porque o Cruz-Maltino não relacionou a maioria dos seus titulares, priorizando a disputa da Copa do Brasil, e enfrenta um dos concorrentes diretos na tabela, o Atlético-MG. Se perder o seu jogo, o Cruz-Maltino já cairá para a 13ª posição. No mesmo cenário, caso ganhem seus compromissos, Santos, Ceará e Fortaleza também ultrapassarão a equipe de Fernando Diniz.

Calendário do Brasileirão e da Copa do Brasil

Domingo (07/12) - última rodada do Brasileirão

Fluminense x Bahia - 16h

Ceará x Palmeiras - 16h

Corinthians x Juventude - 16h

Santos x Cruzeiro - 16h

Sport x Grêmio - 16h

Vitória x São Paulo - 16h

Botafogo x Fortaleza - 16h

Atlético-MG x Vasco - 16h

Internacional x Bragantino - 16h

Quarta-feira (10/12) - semifinal da Copa do Brasil (ida)

Cruzeiro x Corinthians - 21h30

Quinta-feira (11/12) - semifinal da Copa do Brasil (ida)

Vasco x Fluminense - 20h

Domingo (14/12) - semifinal da Copa do Brasil (volta)

Corinthians x Cruzeiro - 18h

Fluminense x Vasco - 20h30

Quarta-feira (17/12) - final da Copa do Brasil (ida)

A definir

Domingo (21/12) - final da Copa do Brasil (volta)

A definir