Fluminense tem reunião importante de planejamento para 2026

O Fluminense ainda joga a última rodada do Brasileirão 2025 contra o Bahia no domingo (7) antes de virar a chave completamente para a Copa do Brasil e para a temporada 2026. O Tricolor decide a semifinal do torneio contra o Vasco nos dias 11 e 14. Apesar do foco ainda estar voltado para a conquista desse título, a diretoria do clube se reuniu no fim desta semana para planejamento de 2026.

O Tricolor elegeu Mattheus Montenegro no sábado (29) como presidente do clube para 2026 e avançou nas tratativas de planejamento para a próxima temporada. A diretoria ainda não iniciou negociações por conta das decisões na Copa do Brasil. Nino, capitão da conquista da Libertadores, é o único alvo confirmado pelo clube até o momento.

O Lance! apurou que a reunião tratou sobre a divisão de férias dos jogadores e sobre o grupo que vai iniciar o Campeonato Carioca de 2026. Com a Copa do Mundo no ano que vem, o calendário ficou apertado. Por isso, o Fluminense estuda a possibilidade de dividir o período de férias dos atletas em dois: no fim de ano e na pausa para a Copa. Essa logística impacta o Campeonato Carioca. O elenco principal terá o tempo de férias e de pré-temporada avaliado para melhor aproveitamento desses dias e da preparação.

Elenco

Por conta da boa temporada do time com o Mundial de Clubes e o recorte recente de Zubeldía, é natural que alguns jogadores sofram assédio do mercado europeu. A diretoria também se planeja quanto a possíveis saídas para manuteção da base do time de 2025. Nomes como Martinelli, Canobbio, Hércules e Serna se tornaram alvos constantes do mercado internacional e fazem parte da estrutura de sucesso do time de 2025.

Fluminense vive momento decisivo em 2025

O Fluminense está classificado para a Libertadores em 2026, um dos principais objetivos do clube no ano. O time, porém, ainda entra em campo no domingo (7), pelo Brasileirão, contra o Bahia, em busca da vaga direta na competição. Depois disso, o time vira a chave para a semifinal da Copa do Brasil. O Flu enfrenta o Vasco nos dias 11 e 14.