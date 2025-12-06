Fluminense tem reunião importante de planejamento para 2026
Tricolor ainda olha com prioridade máxima para decisão na Copa do Brasil
- Matéria
- Mais Notícias
O Fluminense ainda joga a última rodada do Brasileirão 2025 contra o Bahia no domingo (7) antes de virar a chave completamente para a Copa do Brasil e para a temporada 2026. O Tricolor decide a semifinal do torneio contra o Vasco nos dias 11 e 14. Apesar do foco ainda estar voltado para a conquista desse título, a diretoria do clube se reuniu no fim desta semana para planejamento de 2026.
Fluminense ganha ‘ajuda’ do Botafogo na busca pela Libertadores
Fluminense
Atitude de ídolo do Fluminense enlouquece torcedores do Flamengo: ‘Decidi acreditar’
Fora de Campo
Marcelo lamenta não ter atuado ao lado de craque do Real Madrid: ‘Chegou tarde’
Futebol Internacional
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
O Tricolor elegeu Mattheus Montenegro no sábado (29) como presidente do clube para 2026 e avançou nas tratativas de planejamento para a próxima temporada. A diretoria ainda não iniciou negociações por conta das decisões na Copa do Brasil. Nino, capitão da conquista da Libertadores, é o único alvo confirmado pelo clube até o momento.
O Lance! apurou que a reunião tratou sobre a divisão de férias dos jogadores e sobre o grupo que vai iniciar o Campeonato Carioca de 2026. Com a Copa do Mundo no ano que vem, o calendário ficou apertado. Por isso, o Fluminense estuda a possibilidade de dividir o período de férias dos atletas em dois: no fim de ano e na pausa para a Copa. Essa logística impacta o Campeonato Carioca. O elenco principal terá o tempo de férias e de pré-temporada avaliado para melhor aproveitamento desses dias e da preparação.
Elenco
Por conta da boa temporada do time com o Mundial de Clubes e o recorte recente de Zubeldía, é natural que alguns jogadores sofram assédio do mercado europeu. A diretoria também se planeja quanto a possíveis saídas para manuteção da base do time de 2025. Nomes como Martinelli, Canobbio, Hércules e Serna se tornaram alvos constantes do mercado internacional e fazem parte da estrutura de sucesso do time de 2025.
➡️ Fluminense ganha 'ajuda' do Botafogo na busca pela Libertadores
Fluminense vive momento decisivo em 2025
O Fluminense está classificado para a Libertadores em 2026, um dos principais objetivos do clube no ano. O time, porém, ainda entra em campo no domingo (7), pelo Brasileirão, contra o Bahia, em busca da vaga direta na competição. Depois disso, o time vira a chave para a semifinal da Copa do Brasil. O Flu enfrenta o Vasco nos dias 11 e 14.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias