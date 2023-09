O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) irá julgar o zagueiro Lucas Justen, do Fluminense, por conta de uma polêmica ao fim do jogo com o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro. O atleta está enquadrado no Artigo 258-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).