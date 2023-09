Autor de um golaço de falta no jogo entre Fluminense e Cruzeiro, Leo Fernández encerrou um jejum de mais de seis meses do Tricolor sem balançar as redes dos adversários a partir de um tiro livre direto. Paulo Henrique Ganso havia anotado um gol da mesma forma na goleada do Time de Guerreiros sobre o Bangu por 5 a 0, pelo Campeonato Carioca.