⏱ E A ETAPA FINAL?



Na volta do intervalo, o Fluminense foi em busca do empate, mas novamente parou na grande atuação de Léo Linck, que fez pelo menos três grandes defesas. Com um time recheado de reservas, o Tricolor pressionou até conseguir deixar tudo igual no placar com o gol do lateral-direito Guga. No fim, a equipe carioca teve sua atuação coroada com o gol de João Neto, mas cedeu o empate com o tento de Vitor Roque nos acréscimos.