E Fernando Diniz foi peça chave na construção do resultado. Embora tenha tido uma boa atuação na etapa inicial, o Fluminense não conseguiu balançar as redes do seu adversário. No segundo tempo, o Cruzeiro voltou melhor, mas o treinador da equipe carioca promoveu as entradas de Leo Fernández e Marcelo nos lugares de Alexsander e Lima.