1️⃣ BOLAS LONGAS - Em diversas ocasiões, o goleiro do Cruzeiro Rafael Cabral colocava a bola em jogo com velocidade para os jogadores de ataque, enquanto os atletas do Fluminense pareciam mais lentos na recomposição. Em uma jogada aguda, Matheus Vital quase marcou o gol da Raposa.



2️⃣ BOLA AÉREA - Após sofrer três gols de cabeça contra o Vasco, os tricolores presentes no Maracanã se assustaram com uma falta cobrada na área em que Matheus Jussa surgiu livre no segundo poste e cabeceando para quase empatar o duelo.



3️⃣ EFICIÊNCIA - Apesar do lindo gol de Leo Fernández, o Fluminense não conseguiu ser feliz nas chances criadas com bola rolando. Germán Cano carimbou a trave, Alexsander quase marcou um belo gol após linda jogada individual na área e Samuel Xavier também desperdiçou uma chance próximo da marca penal. Essas chances não devem ser desperdiçadas contra o Internacional.