A escalação do Fluminense contra a Aparecidense deve ser semelhante ao último compromisso do time pelo Brasileirão. No entanto, dessa vez Renato Gáucho não contará com o zagueiro Freytes, que foi poupado e ficou no Rio de Janeiro, assim como Keno.

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 19h30, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, o Flu venceu por 1 a 0 no Maracanã, com gol de Keno, e pode empatar para avançar direto para as oitavas de final. Se perder pelo mesmo placar, a decisão da vaga será decidida nos pênaltis.

Este será a segunda vez que as equipes se enfrentam na história. A primeira foi justamente no jogo de ida, no Maracanã. Se vencer, o Fluminense chegará a sua 94ª vitória na Copa do Brasil em 179 jogos. A partida terá transmissão exclusiva da Amazon Prime Video.

Fluminense vai com força total

Para o confronto, Renato Gaúcho terá mais duas baixas além dos que estão no departamento médico. O zagueiro Freytes e o atacante Keno foram poupados por controle de carga e não viajaram. Os atacantes Cano e Canobbio, os meias Lima, Bernal e Otávio seguem em recuperação das respectivas lesões e também desfalcam o time.

Para suprir as ausências no meio de campo o jovem Wallace Davi foi novamente relacionado. Ele viajou para Caxias do Sul, para enfrentar o Juventude pelo Brasileirão, mas não entrou em campo. O Moleque de Xerém tem três jogos pelo profissional.

Com isso, a provável escalação do Fluminense será: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos (Manoel) e Fuentes; Hércules, Martinelli e Ganso; Arias, Serna e Everaldo. No banco de reservas, Renato terá à disposição: Vitor Eudes e Gustavo Ramalho; Ignácio, Renê e Guga; Nonato, Isaque e Lezcano; Paulo Baya, Levega e Riquelme.