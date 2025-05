Fluminense viaja com desfalques para enfrentar a Aparecidense

O Fluminense tem mais dois nomes na lista de desfalques para enfrentar a Aparecidense, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Depois do treino desta terça-feira (20), o time embarcou para Brasília sem Keno e Freytes.

Assim como na partida contra o Juventude, pelo Brasileirão, o atacante tricolor foi poupado por controle de carga e o mesmo vale para o zagueiro argentino, conforme informado pelo "ge". Além deles, Cano, Canobbio, Lima, Otávio e Bernal seguem ausentes em recuperação das respectivas lesões.

Keno comemora gol do Fluminense contra Aparecidense pela Copa do Brasil (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Veja os relacionados do Fluminense para enfrentar a Aparecidense

No jogo de ida, no Maracanã, o Tricolor venceu por 1 a 0, com gol de Keno, e pode jogar por um empate para avançar para as oitavas de final. A decisão pela vaga é na quarta-feira (21), às 19h30, no Mané Garrincha.

Mesmo com a vantagem, Renato Gaúcho levou todos os titulares disponíveis e atuará com o que tem de melhor para avançar na competição. Vale destacar a ausência de Renato Augusto, que encerrou sua passagem pelo Flu oficialmente na segunda-feira (19).

Confira a lista dos jogadores que viajaram: