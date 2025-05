Quanto vale a vaga nas oitavas da Copa do Brasil? Veja valores

A terceira fase da Copa do Brasil 2025 volta a ser disputada nesta semana, e os primeiros classificados para as oitavas de final serão conhecidos já nesta terça-feira (20). Além da disputa em campo, os clubes têm outro importante motivo para buscar a vaga: a premiação milionária oferecida pela CBF.

Cada equipe que chegou à terceira fase já garantiu R$ 2,3 milhões apenas pela participação. No entanto, quem avançar para as oitavas de final vai engordar ainda mais os cofres, com um bônus de R$ 3,6 milhões. Ao todo, o valor por disputar e passar de fase chega a quase R$ 6 milhões.

📊 Premiação total da Copa do Brasil 2025

Veja quanto cada clube pode acumular ao longo da competição:

Terceira fase : R$ 2.315.250

: R$ 2.315.250 Oitavas de final : R$ 3.638.250

: R$ 3.638.250 Quartas de final : R$ 4.740.750

: R$ 4.740.750 Semifinal : R$ 9.922.500

: R$ 9.922.500 Vice-campeão : R$ 33.075.000

: R$ 33.075.000 Campeão: R$ 77.175.000

Ou seja, quem chegar até o título poderá acumular mais de R$ 120 milhões em premiações ao longo da competição, sem contar as receitas com bilheteria e patrocínios.

⚽ Jogos de volta da terceira fase da Copa do Brasil:

20 de maio (terça-feira)

Vasco (RJ) x Operário (PR) – 19h – São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Athletico (PR) x Brusque (SC) – 19h30 – Ligga Arena, em Curitiba (PR)

Náutico (PE) x São Paulo (SP) – 21h30 – Aflitos, em Recife (PE)

Grêmio (RS) x CSA (AL) – 21h30 – Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

21 de maio (quarta-feira)

Fortaleza (CE) x Retrô (PE) – 19h – Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Aparecidense (GO) x Fluminense (RJ) – 19h30 – Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Bahia (BA) x Paysandu (PA) – 21h30 – Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Atlético (MG) x Maringá (PR) – 21h30 – Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Flamengo (RJ) x Botafogo (PB) – 21h30 – Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Corinthians (SP) x Novorizontino (SP) – 21h30 – Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

22 de maio (quinta-feira)

Maracanã (CE) x Internacional (RS) – 19h – Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Vila Nova (GO) x Cruzeiro (MG) – 19h – Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Palmeiras (SP) x Ceará (CE) – 19h30 – Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Capital (DF) x Botafogo (RJ) – 21h30 – Mané Garrincha, em Brasília (DF)

CRB (AL) x Santos (SP) – 21h30 – Rei Pelé, em Maceió (AL)

Red Bull Bragantino (SP) x Criciúma (SC) – Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

