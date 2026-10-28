Herói da virada do Fluminense, Lucho Acosta valoriza minutos e vitória do Tricolor
Argentino decidiu nos acréscimos e destacou a importância de ajudar a equipe nos minutos que recebe
Lucho Acosta saiu do banco para decidir a vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Internacional, nesta quarta-feira (28), no Maracanã, pela 33ª rodada do Brasileirão. Autor do gol da virada nos acréscimos, o argentino destacou a disposição para contribuir com a equipe nas oportunidades que recebe.
— Foi um jogo lindo. Mais uma vez me coube entrar. Seguir contribuindo do meu lugar, nos minutos que me cabe jogar, contribuir com o time e tentar fazer o melhor por ele.
➡️Veja gols em Fluminense x Internacional: Lucho Acosta vira a partida
Lucho substituiu Ganso no segundo tempo, quando o Fluminense já perdia por 1 a 0. Alan Patrick abriu o placar para o Internacional no início da etapa, e Hércules marcou o empate antes de o argentino aparecer na área para completar o rebote e garantir a vitória no fim.
Gol de Lucho encerra sequência de derrotas do Fluminense
A participação decisiva do meia ajudou o Tricolor a interromper uma sequência de três derrotas no Campeonato Brasileiro. O resultado levou a equipe aos 54 pontos e manteve o Fluminense na quinta colocação, na disputa por uma vaga no G4.
O argentino participou também da construção da jogada do gol da vitória. A bola chegou a Guga pela direita, o lateral cruzou e, após a defesa parcial de Kauan Jesus, Lucho aproveitou a sobra para marcar. A conclusão transformou em vitória uma partida que se encaminhava para o empate no Maracanã.
Como foi o jogo
O primeiro tempo foi de muito estudo. Desesperado na briga contra o rebaixamento, o Internacional se protegeu muito bem e pouco sofreu. Foi mais perigoso que o pouquíssimo inspirado Fluminense. O Tricolor teve mais posse de bola, mas não criou nenhuma situação de gol e desceu para o intervalo sob vaias dos poucos torcedores que foram ao Maracanã.
Na segunda etapa, o Colorado precisou de poucos minutos de mais ousadia para abrir o placar. Em jogada rápida de Matheus Bahia, o lateral serviu Alan Patrick dentro da área. Com sua qualidade característica, o camisa 10 deslocou Fábio com a perna esquerda e marcou. O desenho do jogo, contudo, não mudou. O Fluminense seguiu com a bola, mas sem agredir o adversário. Hulk, muito abaixo, foi substituído sob vaias. O futebol é cruel, e o bom desempenho do Inter começou a ser castigado por Hércules. O volante do Tricolor pegou uma bola afastada pela defesa colorada e, de primeira, acertou um belo chute para empatar. Na última bola do jogo, Guga cruzou, Castillo finalizou, e Kauan Jesus salvou. No rebote, Lucho Acosta estufou as redes e deu números finais ao jogo.
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