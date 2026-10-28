Marcão define escalação do Fluminense para enfrentar o Internacional
Tricolor começa com Ignácio e Thiago Silva na zaga; Ganso arma o ataque formado por Canobbio, Savarino e Hulk
O Fluminense está escalado para enfrentar o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Marcão definiu a equipe com Ignácio e Thiago Silva na defesa, Ganso na organização do meio-campo e Hulk como referência no ataque.
O Fluminense vai a campo contra o Internacional com: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Hércules, Nonato e Ganso; Canobbio, Savarino e Hulk.
➡️Inteligência artificial projeta vencedor em Fluminense x Internacional
Guga e Renê completam a linha defensiva pelas laterais. No meio, Hércules e Nonato formam a dupla de volantes, com Ganso responsável pela ligação com os atacantes.
Ataque do Fluminense contra o Internacional tem Savarino, Canobbio e Hulk
Savarino e Canobbio começam ao lado de Hulk e oferecem opções de movimentação pelos lados. A aproximação dos dois com Ganso será importante para a criação de jogadas e para dar apoio ao centroavante.
Hércules também pode contribuir com chegadas à frente, enquanto Nonato ajuda na circulação da bola e na proteção da defesa. A formação dá a Marcão alternativas para alternar jogadas pelos lados e combinações pelo meio do Fluminense contra o Internacional.
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Fluminense e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quinto colocado, com 51 pontos, o Tricolor busca se recuperar da derrota por 2 a 1 para a Chapecoense e seguir na disputa por uma vaga no G4.
O Internacional chega após vencer o Botafogo por 3 a 0 e tenta se afastar da zona de rebaixamento. O Colorado ocupa a 16ª posição, com 35 pontos, e precisa pontuar fora de casa para ganhar distância dos últimos colocados.
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