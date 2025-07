Com quatro derrotas seguidas após o retorno do Mundial de Clubes, o Fluminense aposta no resgate do "modo Copa" contra o Internacional para afastar a má fase que se instaurou. Para isso, conta com o retrospecto positivo de Renato Gaúcho em competições eliminatórias para começar com o pé direito nas oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (30).

O Tricolor foi uma das sensações do campeonato ao alcançar a semifinal, desbancando adversários como a Inter de Milão e o Al Hilal, que possuem orçamento amplamente superior. E os resultados positivos vieram acompanhados de atuações sólidas e convincentes, que geraram expectativa entre os torcedores no retorno ao Brasil.

No entanto, a realidade encontrada foi outra. Os diferente cenários enfrentados diante de Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e São Paulo expuseram as fragilidades do time e escancararam a falta que faz Jhon Arias. Além disso, evidenciaram o impacto do desgaste dos seis jogos disputados em solo norte-americano. Agora, o grupo busca uma retomada diante do Colorado.

Renato tem desafio em Fluminense x Internacional

Com fama de "copeiro", Renato Gaúcho acumula bons desempenhos em competições de formato mata-mata, especialmente com o Grêmio. Com o Fluminense, foi vice-campeão da Libertadores de 2008, campeão da Copa do Brasil de 2007 e foi semifinalista do Mundial de Clubes em 2025.

De acordo com dados do Sofascore, somando 76 jogos na Copa do Brasil, o treinador tem um aproveitamento de 59% e uma média de 1.4 gols marcados por jogo. Na Libertadores, o índice é ainda maior: 88 jogos, 66% de aproveitamento e média de 1.8 gols feitos.

É nessa experiência bem-sucedida que o Fluminense se apoia para voltar a vencer nesta quarta-feira. No Mundial, o treinador se mostrou um estrategista e ratificou a boa leitura de jogo nas escalações e substituições. Dentre seus feitos, o principal foi estrear uma nova formação tática contra a Inter de Milão, nas oitavas de final. Na ocasião, armou o time com três zagueiros e alas, reforçando o meio de campo com três volantes e atuando sem pontas.

O risco assumido compensou e o time escalado foi capaz de anular as principais valências da equipe italiana. Daquela partida, para além do esquema (que já foi testado no Brasileirão), o Fluminense precisa resgatar o foco, a eficiência e a intensidade para voltar a ser competitivo.

É verdade que o time de hoje é outro, principalmente sem Jhon Arias, vendido ao Wolverhampton, que prejudicou o setor ofensivo. Além disso, Fuentes e Renê são dúvida para o confronto. O colombiano sentiu dores musculares depois do jogo contra o Palmeiras, enquanto o brasileiro sofreu uma pancada no calcâneo. Ambos foram poupados contra o São Paulo.

Contudo, os impactos são observados também no setor defensivo, que naõ sofreu mudanças — exceto com a lesão recente de Ignácio. Nos últimos quatro jogos, são oito gols sofridos e apenas dois marcados, sendo um de pênalti, de Cano, e outro de Samuel Xavier, com a bola rolando.

Confira os números de Renato Gaúcho em copas:

Copa do Brasil

76 jogos

37V | 23E | 16D

59% de aproveitamento

106 gols marcados (1.4 por jogo)

76 gols sofridos (0.7 por jogo)

Campeão em 2016 (Grêmio)

Campeão em 2007 (Fluminense)

Copas Libertadores

88 jogos

53V | 14E | 21D

66% de aproveitamento

154 gols marcados (1.8 por jogo)

76 gols sofridos (0.9 por jogo)

Campeão em 2017 (Grêmio)

Copa Sul-Americana

9 jogos

3V | 2E | 4D

41% de aproveitamento

11 gols marcados (1.2 por jogo)

10 gols sofridos (1.1 por jogo)

Mundial de Clubes

8 jogos

4V | 2E | 2D

58% de aproveitamento

9 gols marcados (1.1 por jogo)

6 gols sofridos (0.7 por jogo)

Recopa Sul-Americana

2 jogos

0V | 2E | 0D

33% de aproveitamento

1 gol marcado (0.5 por jogo)

1 gol sofrido (0.5 por jogo)

Campeão em 2018 (Grêmio)