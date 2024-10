Thiago Silva pode jogar o primeiro clássico dele pelo Fluminense em 2024

Com 110 jogos, Thiago Silva é ídolo do Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 05:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Thiago Silva pode jogar seu primeiro clássico após sua volta ao Fluminense em 2024. O próximo Fla-Flu é a última chance do zagueiro atuar em partidas contra rivais locais no ano.

Desde a chegada de Thiago Silva ao Fluminense, o zagueiro já atuou em 13 partidas com a camisa tricolor. Porém, o jogador teve duas oportunidades de jogar clássicos, contra Vasco e Botafogo, mas não participou. Nas duas partidas, o Time de Guerreiros perdeu sem a presença do Monstro.

Contra o Vasco, Thiago Silva não foi relacionado. O jogador foi preservado por uma questão de planejamento do clube devido a sequência de jogos do atleta, que estava vindo de duas partidas seguidas atuando por 90 minutos em cada. Além disso, a questão do gramado sintético do Estádio Nilton Santos teve um peso na decisão da comissão técnica, mas não foi o fator principal para que o zagueiro não fosse relacionado.

Já na partida contra o Botafogo, Thiago Silva também não foi relacionado, a fim de preservar o atleta para o jogo de volta das quartas de final da Libertadores de 2024. O clássico foi realizado entre as duas partidas do confronto contra o Atlético-MG pelo torneio continental. Na ida, o jogador ainda teve uma contusão leve no calcanhar esquerdo.

Por todas as competições, são oito vitórias, dois empates e três derrotas de Thiago Silva com a Armadura Tricolor. Pelo Brasileirão no Maracanã, o jogador ainda não sofreu gols.

O Fluminense enfrenta o Flamengo no dia 17, às 20h, em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor está na 16ª posição, com 30 pontos.

