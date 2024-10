Como em 2023, Fluminense planeja ter Arias ‘no sacrifício’ contra Flamengo

Convocado pela Colômbia, Arias comemora gol marcado em Fluminense x Cruzeiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Assim como em 2023, o Fluminense planeja contar com Jhon Arias "no sacrifício" para o clássico contra o Flamengo. O atleta está em serviço da Colômbia na Data Fifa e entrará em campo com sua seleção dois dias antes em relação ao duelo válido pelo Brasileirão.

Não há nenhum planejamento especial feito pelo Tricolor para contar com o atacante de forma mais urgente. O camisa 21 tem pouco mais de 48 horas para retornar de Barranquilla ao Rio de Janeiro e estar à disposição de Mano Menezes.

Em outubro do ano passado, Arias viveu uma situação muito semelhante em que foi convocado pela Colômbia para os jogos contra Uruguai, no dia 12, e Equador, no dia 17. Dois dias depois, o Fluminense recebeu o Corinthians no Maracanã.

Na ocasião, Fernando Diniz optou por iniciar com o colombiano no banco de reservas, mas optou pela entrada de seu craque na volta do intervalo. O jogador foi crucial com um gol marcado para evitar uma derrota do Time de Guerreiros para o Timão em um duelo que terminou empatado por 3 a 3.

Sem a possibilidade de contar com Keno por conta da suspensão pelo terceiro cartão amarelo e com Serna sendo dúvida por conta de uma lesão, Arias ganha ainda mais importância. A expectativa é de que voltando em tempo, o atleta seja titular diante do Flamengo.

Mano Menezes observa treino do Fluminense sem Arias (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Importância de Arias no Fluminense

A importância de Arias no Fluminense se traduz nos grandes números do colombiano na temporada. O jogador é o artilheiro do clube com 12 gols marcados e o segundo maior assistente com sete passes para gols em 2024.

Na atual edição do Brasileirão, o camisa 21 tem participação em 27,2% dos gols do Tricolor na competição. Desde que chegou no país, o atacante é o 3º maior artilheiro do Campeonato Brasileiro e o atleta com mais dribles no torneio.