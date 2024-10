Fluminense deve promover ao menos quatro mudanças diante do Flamengo

Mano Menezes comanda treino do Fluminense na sexta-feira (4) antes da folga do elenco (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 06:30 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense deve promover ao menos quatro mudanças em relação a equipe que entrou em campo contra o Cruzeiro diante do Flamengo. O Tricolor está fora da zona de rebaixamento, mas busca se distanciar do perigo.

➡️ Lista dos clubes do G-12 com mais títulos conquistados

Pendurados contra a Raposa, Marcelo e Keno foram punidos com cartões amarelos e desfalcam o Time de Guerreiros no clássico carioca. Naturalmente, Diogo Barbosa e Kevin Serna devem substituir os desfalques.

O zagueiro Thiago Silva segue tratando um incômodo na região do calcanhar esquerdo após ter feito o sacrifício e entrado em campo contra o Atlético-MG, pela Libertadores. O defensor vive a expectativa pelo retorno, tendo como trunfo três semanas para tratar o problema e treinar com o elenco.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Outra mudança que deve ser promovida pelo técnico Mano Menezes é o retorno de Facundo Bernal, que foi reserva para Victor Hugo contra o Cruzeiro. O jovem não fez uma boa partida, recebeu um cartão amarelo na etapa inicial e foi substituído para a entrada do uruguaio na volta do intervalo.

No fim de semana, o elenco do Fluminense recebeu folga após a vitória sobre a Raposa e volta a focar no Flamengo a partir desta segunda-feira (7). O treinador também tem mais tranquilidade para trabalhar após receber respaldo do presidente Mário Bittencourt e aliviar a pressão com a saída do Z4.

Data Fifa às vésperas de Flamengo x Fluminense

O confronto seria realizado no fim de semana após a Data Fifa, mas foi antecipado por conta do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians. Por conta da proximidade com o fim das Eliminatórias, o Tricolor pode contar com o desfalque de Jhon Arias, embora o cronograma do retorno do colombiano ainda não esteja definido.

Assim como o Fluminense, o Rubro-Negro também deve encontrar problemas com a logística de retorno de diversos atletas para o clássico. A equipe de Filipe Luís conta com Arrascaeta, De La Cruz, Varela, Plata, Pulgar, Gerson e Fabrício Bruno entre os convocados

Convocado pela Colômbia, Arias comemora gol marcado em Fluminense x Cruzeiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)