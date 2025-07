NOVA JERSEY (EUA) — O Fluminense e o Chelsea se enfrentaram nesta terça-feira (8) por uma das semifinais do Mundial de Clubes. Antes do jogo, que terminou com a vitória do time inglês por 2 a 0, o clima amistoso entre os torcedores das duas equipes foi principal marca nos arredores do MetLife Stadium, palco do duelo decisivo do torneio da Fifa.

continua após a publicidade

Um dos principais motivos para o bom clima entre as duas torcidas tem nome e sobrenome: Thiago Silva. O zagueiro de 40 anos, que hoje é capitão e pilar do Fluminense de Renato Gaúcho, é ídolo do Chelsea. No clube inglês, o defensor atuou por quatro temporadas e conquistou três títulos, com uma Champions League entre eles. Com uma passagem marcante, Thiago é inesquecível para os torcedores do Chelsea.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Torcedor do Chelsea na partida com o Fluminense com uma camisa de Thiago Silva (Foto: Sharon Prais / Lance!)

Um torcedor do Chelsea, que tem 18 anos, falou com o Lance! sobre Thiago Silva. O jovem, que viu o zagueiro conquistar um dos títulos mais importantes do seu clube, disse que "Thiago é uma lenda e o maior zagueiro que já viu".

continua após a publicidade

Torcedores do Chelsea antes do jogo com o Fluminense (Foto: Sharon Prais / Lance!)

Vestindo a camisa de Cole Palmer, ele também avaliou a chegada de João Pedro ao clube e disse que "João Pedro tem que ser titular mesmo, que ele melhorou ao longo dos anos e que está animado com a contratação do atacante".

➡️ Mário revela clima nos bastidores e superstição antes de Fluminense x Chelsea

Torcida global e apoio internacional ao Fluminense

Também antes do jogo, a reportagem do Lance! entrevistou torcedores que representam o Fluminense fora do Brasil. Fernando, que mora no Texas há um ano, viveu em Dubai por quatro, no Kwait por um ano e na Argentina por dois anos. Ele agora faz parte da "Texas Flu" e concordou com as mudanças promovidas por Renato Gaúcho para o jogo desta terça-feira.

continua após a publicidade

Torcedores do Fluminense antes do duelo com o Chelsea no Mundial (Foto: Sharon Prais/ Lance!)

O Fluminense ganhou apoio internacional para o duelo com o Chelsea. Os colombianos Tatiana (29) e

William (65), que moram nos Estados Unidos, foram ao estádio e vão torcer para o Tricolor por causa de Jhon Arias e pelo fato do clube carioca representar a América do Sul no campeonato.