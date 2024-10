Carrasco recente do Fluminense, Athletico-PR não vive bom momento (Foto: Robson Mafra/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 06:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Ao final da 29ª rodada do Brasileirão, o Fluminense está na 16ª posição, com 30 pontos e o Athletico-PR é o 15º colocado, com um ponto a mais. Na luta contra o rebaixamento, as duas equipes ainda têm dois jogos a fazer no campeonato entre si.

Fluminense e Athletico-PR ainda não jogaram contra no Brasileirão. A partida do turno, válida pela 17ª rodada da liga, realocou o jogo para o dia 22 de outubro, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã. Na 36ª rodada, o jogo do returno está marcado para a o dia primeiro de novembro, na Ligga Arena, às 15h.

Apesar de resultados irregulares recentes, o Fluminense é um dos melhores times do Brasileirão desde o início do returno. Neste recorte, o Tricolor está na 6ª posição, com cinco vitórias, um empate e quatro derrotas em 10 jogos. Por outro lado, o Athletico-PR é o último colocado da tabela, com uma vitória, três empates e seis derrotas.

Em 2024, o Athletico-PR completa 100 anos de história. Porém, o ano do centenário do clube não está sendo da maneira que a torcida atleticana imaginava.

Após uma sequência de nove partidas sem vitória, o Furacão está na luta contra o rebaixamento, realidade na qual a equipe paranaense não enfrentava há anos. Além disso, o time rubro-negro passou por eliminações em série, na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Ao todo, o Athletico-PR teve cinco técnicos diferentes em 2024, o que representa a falta de certeza em um ano tão importante para o clube.

Nesse sentido, o Fluminense pode aproveitar os dois jogos que ainda vai fazer contra o rival interestadual, além de contar com a derrocada dos resultados atleticanos na reta final da liga. No histórico do confronto, são 59 jogos no total, com 26 vitórias do Athletico-PR, 11 empates e 22 triunfos do clube das Laranjeiras.

