Campo sintético? Planejamento? Entenda ausência de Thiago Silva no clássico entre Vasco x Fluminense

Thiago Silva foi preservado pelo Fluminense contra o Vasco às vésperas da Libertadores (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por João Brandão • Publicada em 10/08/2024 - 20:21 • Rio de Janeiro (RJ)

O zagueiro Thiago Silva não foi relacionado para o clássico entre Fluminense e Vasco, neste sábado (10), no Estádio Nilton Santos. A ausência do defensor pegou diversos torcedores de surpresa.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

No entanto, o jogador foi preservado por uma questão de planejamento do clube devido a sequência de jogos do atleta, segundo o Lance!. O camisa três fez duas partidas consecutivas contra Bahia, pelo Brasileirão, e Juventude, pela Copa do Brasil.

A questão do gramado sintético do Estádio Nilton Santos teve um peso na decisão da comissão técnica, mas não foi o fator principal para que Thiago Silva não fosse relacionado. Em 2023, Jhon Arias sofreu uma lesão na casa do Botafogo por conta do campo, e o colombiano quase desfalcou o Tricolor em duelo pela Libertadores.

Em sua chegada no Fluminense, o zagueiro já havia dito que não chegaria para atuar em todas as partidas. Aos 38 anos, o jogador está sendo preservado para o confronto com o Grêmio, na terça-feira (13), pela competição continental.