Atacante do Fluminense sofre lesão muscular e vira dúvida para clássico

Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 12:27 • Rio de Janeiro (RJ)

Atacante do Fluminense, Kevin Serna sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda na partida contra o Cruzeiro e virou dúvida para o clássico contra o Flamengo. O jogador já iniciou tratamento no Centro de Treinamento do clube.

Contra a Raposa, o atleta entrou por volta dos 15 minutos da segunda etapa e permaneceu em campo até o fim da partida. Desde que chegou ao clube, o camisa 90 vem sendo peça importante no plantel de Mano Menezes, tendo feito 15 jogos, marcado um gol e contribuído com duas assistências.

O drama em relação a lesão do jogador aumenta por conta da ausência de Keno para o clássico contra o Flamengo. O veterano recebeu seu terceiro cartão amarelo contra o Cruzeiro e cumprirá suspensão automática na próxima rodada do Brasileirão.

Com isso, Mano Menezes quebra a cabeça nas semanas de treinos para pensar no melhor esquema de olho na próxima partida. O comandante tem a opção de manter a formação mais utilizada com a entrada de Marquinhos ou preencher mais o meio-campo com Lima.

