A vitória sofrida do Fluminense contra o Palmeiras, neste domingo (8), garantiu a permanência do Tricolor na elite do futebol brasileiro. Após o duelo, válido pela última rodada do Brasileirão, Thiago Silva aproveitou a comemoração carioca para cumprir uma promessa nos gramados do Allianz Parque.

Emocionado, Thiago Silva atravessou todo o campo do Allianz Parque de joelhos para agradecer a vitória do Fluminense e a permanência na Série A. O zagueiro voltou ao Tricolor na janela de transferências do meio do ano e foi uma das peças mais importantes para a evolução do clube no returno do Brasileirão.

Apesar dos meses difíceis, o craque garante que não se arrependeu de voltar ao Fluminense, clube em que foi revelado, e entende que precisava estar presente neste momento complicado para o Tricolor. Em entrevista ao "Ge", Thiago Silva ainda desabafou sobre a pressão sentida nos últimos jogos do Brasileirão.

- A pressão de não pontuar, de perder jogos importantes, de estar lá na parte de baixo, de estar vendo perigo, você não quer arriscar uma jogada que normalmente você faz fácil. Então, por causa desses detalhes, a gente deixou um pouco a desejar. E eu acho que o nosso torcedor, principalmente em algumas situações, vaiaram a gente em situações que a gente entende realmente, principalmente eu que sou tricolor - afirmou.

- Eu também não estava feliz com a atuação minha nem da nossa equipe, mas hoje nós demonstramos que o Fluminense é muito grande, de uma torcida apaixonada, que faz a diferença, porque quando a gente estava com seis pontos, eles colocaram 61 mil no Maraca - completou Thiago Silva.

Fluminense de Thiago Silva classificado para a Sul-Americana

A vitória, além de garantir a continuação na Série A, classificou o Tricolor para a Copa Sul-Americana de 2025. Com os três pontos, o Fluminense somou 46 pontos e terminou o Brasileirão 2024 na 13ª posição da tabela.

