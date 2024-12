Principal responsável por evitar o rebaixamento do Fluminense, Serna comenta pressão e união do grupo

Se tem um jogador que foi decisivo na reta final do Fluminense no Brasileirão, esse atleta foi o atacante Serna. Autor do gol da vitória do time carioca sobre o Palmeiras, por 1 a 0, no Allianz Parque, e que livrou o Tricolor das Laranjeiras do rebaixamento, o colombiano comentou sobre a pressão e também a importância da união do elenco no momento mais difícil do ano.

Fluminense evita rebaixamento e garante premiação milionária no Brasileirão

Antes de marcar nesta 38ª rodada, o jogador também habia balançado as redes no penúltimo jogo do Fluminense, na vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá. A sequência de duas vitórias foi decisiva para a permanência do time na Série A do Nacional.

- Quando eu vim para cá, sabia que seria algo muito lindo, mas com muita responsabilidade, já que o Fluminense era o campeão da Libertadores e a responsabilidade que cairia sobre nós e sobre mim, que vinha para cá. Eu sempre falei que trabalharia da melhor maneira para somar e ter algo para que o Fluminense ficasse na primeira (divisão) - disse o jogador, no Allianz Parque.

- Então, eu acredito que é muito importante a união do grupo, do time, que estava sempre unido nos momentos bons e ruins. Qualquer erro aumentava a pressão sobre nós, mas acredito que um jogador sempre precisa estar preparado para essa pressão - completou o colombiano.

Além de continuar na Série A do Brasileirão, ao terminar a competição na 13ª posição na tabela de classificação, com 46 pontos, o Fluminense vai embolsar uma premiação de R$ 17,8 milhões da Confederação Brasileira de Futebol.

