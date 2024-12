A última rodada do Brasileirão, neste domingo, começou com quatro atacantes na disputa pelo posto de grande artilheiro desta edição de 2024: Yuri Alberto, Alerrandro, Estêvão e Vegetti. Três deles marcaram gols e deixaram a disputa pelo Troféu Roberto Dinamite eletrizante, e o prêmio será dividido entre dois goleadores.

continua após a publicidade

➡️Prêmio Brasileirão 2024: veja os vencedores das categorias

Os artilheiros do Brasileirão

Yuri Alberto, do Corinthians, e Alerrandro, do Vitória, terminaram a competição com 15 gols cada um, empatados no topo da lista. Estevâo, do Palmeiras, ficou logo atrás, com 13. Vegetti marcou 12 vezes pelo Vasco e fechou o pódio.

➡️Veja quais brasileiros disputarão Libertadores e Sul-Americana

Yuri Alberto comemora gol pelo Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Entenda a premiação

Para este ano, a CBF trouxe como novidade o Troféu Roberto Dinamite, dado ao artilheiro do Brasileirão. Yuri Alberto e Alerrandro dividirão a taça. Além disso, os jogadores receberão, cada um R$ 100 mil pelo feito, mais R$ 5 mil por cada gol marcado na competição. Como ambos fizeram 15, a quantia sobe para R$ 175 mil.

continua após a publicidade

➡️Torcedores do Santos provocam Petraglia após rebaixamento do Athletico

Artilheiro do Brasileirão: veja o top 10

Yuri Alberto (Corinthians): 15

Alerrandro (Vitória): 15

Estêvão (Palmeiras): 13

Vegetti (Vasco): 12

Pedro (Flamengo): 11

Wesley (Internacional): 11

Luciano (São Paulo): 11

Raphael Veiga (Palmeiras): 11

Hulk (Atlético-MG): 10

Lucas Moura (São Paulo): 10

Alerrandro com a camisa do Vitória (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Todos os premiados do Brasileirão

A CBF anunciou, neste domingo (8), os vencedores do Prêmio Brasileirão de 2024. As categorias contaram com a participação de treinadores, capitães dos times e jornalistas, e alguns dos troféus já foram entregues aos atletas ao final da rodada 38 da competição.

continua após a publicidade

🔰 SELEÇÃO DO CAMPEONATO

⚽ John (Botafogo)

⚽ Wesley (Flamengo)

⚽ Alexander Barbosa (Botafogo)

⚽ Bastos (Botafogo)

⚽ Bernabei (Internacional)

⚽ Gerson (Flamengo)

⚽ Marlon Freitas (Botafogo)

⚽ Rodrigo Garro (Corinthians)

⚽ Alan Patrick (Internacional)

⚽ Luiz Henrique (Botafogo)

⚽ Estêvão (Palmeiras)

📋 TREINADOR DO ANO: Artur Jorge (Botafogo)

⚽ MELHOR JOGADOR: Luiz Henrique (Botafogo)

🥅 PRÊMIO ROBERTO DINAMITE - ARTILHEIROS: Alerrandro (Vitória) e Yuri Alberto (Corinthians) - 15 gols cada

👶 REVELAÇÃO DO ANO: Estêvão (Palmeiras)

🏟️ CRAQUE DA GALERA: Rodrigo Garro (Corinthians)

💅 GOL MAIS BONITO: Alerrandro (Vitória) - gol de bicicleta diante do Cruzeiro, empate em 2 a 2 pela 23ª rodada

🤝 PRÊMIO "NÃO É SÓ FUTEBOL": Thiago Maia (Internacional), Diego Costa (Grêmio) e Nenê (Juventude), por ajudas aos moradores do Rio Grande do Sul nos meses de abril e maio, durante enchentes no estado.

🧼 PRÊMIO FAIR PLAY: Bahia, por ter sido o clube que mais respeitou a integridade dos adversários.