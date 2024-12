Fluminense evita rebaixamento e garante premiação milionária no Brasileirão

Após uma temporada para se esquecer, o Fluminense pode respirar aliviado ao final da última rodada do Brasileirão. Isso porque o time carioca venceu o Palmeiras, por 1 a 0, gol de Serna, no Allianz Parque, neste domingo (8), e se garantiu na Série A do Nacional. Além disso, ao terminar a competição na 13ª posição na tabela de classificação, com 46 pontos, vai embolsar uma premiação de R$ 17,8 milhões da Confederação Brasileira de Futebol.

Premiação por posição na tabela do Brasileirão

1º lugar - R$ 48,1 milhões

2º lugar - R$ 45,7 milhões

3º lugar - R$ 43,3 milhões

4º lugar - R$ 40,8 milhões

5º lugar - R$ 38,5 milhões

6º lugar - R$ 36,1 milhões

7º lugar - R$ 33,7 milhões

8º lugar - R$ 31,3 milhões

9º lugar - R$ 28,8 milhões

10º lugar - R$ 26,4 milhões

11º lugar - R$ 20,7 milhões

12º lugar - R$ 19,2 milhões

13º lugar - R$ 17,8 milhões

14º lugar - R$ 17,3 milhões

15º lugar - R$ 16,8 milhões

16º lugar - R$ 16,3 milhões

Além do alto valor que irá receber, o Tricolor tem vaga garantida na Copa do Brasil de 2025, pois venceu o Campeonato Carioca deste ano. Um dos principais focos do Fluminense, no entanto, está no Super Mundial de Clubes, marcado para acontecer entre os meses de junho e julho.

A arrecadação com a permanência do time carioca na Série A do Brasileirão possibilita um volume maior no mercado em busca de contratações, afinal, o time também se classificou para a próxima edição da Copa Sul-Americana e precisará ter um time forte para disputar todos os campeonatos no ano que vem.

Apesar de ter disputado a Florida Cup nos últimos seis anos, terminando sua preparação para a temporada nos Estados Unidos, a diretoria tricolor ainda não informou detalhes sobre a pré-temporada de 2025.