Técnico do Fluminense, Mano manda recado para arbitragem antes de final contra o Flamengo

Técnico do Fluminense, Mano Menezes mandou um recado para a arbitragem antes da final do Campeonato Carioca contra o Flamengo. O treinador se posicionou sobre o uso do VAR após a polêmica no segundo jogo da semifinal do estadual em que o Rubro-Negro derrotou o Vasco por 2 a 1.

- Eu não vou falar especificamente dos jogos do nosso adversário. O que a gente quer sempre é que as coisas sejam coerentes, padronizadas e igual para todo mundo. Mais larga, menos larga, não muda nada a dúvida que pode causar cada lance. A questão não é essa. A questão é que nós dissemos que nós iríamos melhorar os lances duvidosos, que as coisas seriam mais transparentes, mais corretas e não é o que estamos vendo. O torcedor é o nosso cliente maior, a razão da gente existir. Se o futebol quiser seguir trilhando um caminho de credibilidade para com o torcedor, ele precisa resolver essas questões. No domingo é de um jeito para um lado, na quarta é de outro jeito para outro lado. Isso é muito ruim e tudo o que não queremos. Queremos lisura, transparência, que o jogo seja jogado dentro do campo - disse Mano Menezes, técnico do Fluminense.

No sábado (8), o Vasco reclamou de um lance em que Arrascaeta encontrou Bruno Henrique na área, e o atacante balançou as redes quando o Cruz-Maltino vencia o duelo por 1 a 0. Na final do Cruz-Maltino, o camisa 27 estava impedido, mas o VAR confirmou a marcação de campo, que havia dado o gol.

No fim do clássico, Pedrinho reclamou publicamente da velocidade em que o VAR validou a polêmica jogada. No domingo (9), o Departamento de Arbitragem da Ferj respondeu o presidente do Vasco em relação as reclamações e afirmou que o dirigente estaria "convencido do acerto na decisão" após uma conversa com membros da equipe do VAR. Por conta dessa polêmica, o comandante do Tricolor pede mais critério e atenção por parte dos árbitros.

Na quarta-feira (12), o Fluminense de Mano Menezes encara o Flamengo, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca.

