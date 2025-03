Ferj responde reclamação de Pedrinho em lance polêmico de Flamengo x Vasco e expõe reação

O Departamento de Arbitragem (Deaf) da Ferj deu uma resposta a Pedrinho e ao Vasco em relação a reclamação de um suposto impedimento no gol de Bruno Henrique. No clássico do sábado (8), o Cruz-Maltino vencia o duelo por 1 a 0 quando o camisa 27 deixou tudo igual em um lance ajustado.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Coordenador de Planejamento e Desenvolvimento do Deaf, Claudio José afirmou que Pedrinho se reuniu com os responsáveis pelo VAR ao fim da partida e expôs a reação do presidente do Vasco. E fez questão de defender a marcação de campo, que validou o gol do Rubro-Negro.

- O Vasco participou da reunião dos clubes realizada antes do Campeonato Carioca para estabelecer critérios e diretrizes de aplicabilidades e atuação do VAR, tendo voz e voto favorável a todas as decisões. O aumento da espessura da linha de impedimento para 12 cm foi aprovado por unanimidade. O presidente do Vasco, provavelmente, ainda não foi informado de que houve sete gols ajustados e validados nessa competição em função da nova linha. O protocolo de aplicabilidade do VAR determina que a decisão do árbitro não será alterada salvo se a revisão pelo vídeo mostrar que a decisão foi claramente errada, fato que não ocorreu no lance, prevalecendo, acertadamente, a decisão de campo. O presidente do Vasco e o gerente de futebol Clauber Rocha foram recebidos pelo observador de VAR e pelo VAR na sala do delegado da partida, onde foi demonstrado a linha na avaliação do lance, e ambos declararam estar convencidos do acerto na decisão.

continua após a publicidade

Logo após a vitória do Flamengo e a eliminação do Vasco do Campeonato Carioca, Pedrinho deu uma forte declaração antes da coletiva do técnico Fábio Carille, mas sem citar a Ferj. O presidente ironizou uma suposta evolução do VAR e a velocidade da decisão da arbitragem em uma partida de semifinal do estadual.

- Eu só quero pontuar a questão da linha do VAR. Em 10 segundos, um lance tão ajustado demonstra uma evolução do VAR em um nível absurdo de um jogo para o outro. A cabeça do Bruno Henrique passa por fora da linha. Um lance polêmico, que poderia mudar a trajetória do jogo. E uma avaliação extraordinária do VAR. Uma evolução de um jogo pro outro de forma excepcional. Me causa muita estranheza a velocidade com que um lance tão ajustado tenha uma evolução extraordinária de uma partida para outra. Tem uma explicação técnica que não me convence. A imagem que aparece para a gente é a cabeça do Bruno Henrique por fora da linha. Como uma tecnologia mostra uma coisa para eles e a imagem que é passada para a gente a partir da televisão é outra? - disse o presidente.

continua após a publicidade

O lance gerou inúmeros debates entre especialistas de arbitragem, mas fato é que o gol foi validado e chave na construção da vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Vasco, de virada. O Rubro-Negro volta a campo para a final do Campeonato Carioca, nesta quarta-feira (12), enquanto o Cruz-Maltino treinará até o início do Brasileirão, no dia 30 de março.