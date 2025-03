Serna projeta final entre Fluminense e Flamengo, no Carioca

Titular no empate entre Fluminense e Volta Redonda, Kevin Serna projetou a final do Campeonato Carioca contra o Flamengo. Na quarta-feira (12), o Tricolor encara o Rubro-Negro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

- Sabemos que será um grande jogo, uma grande final. É um grande rival. Agora é descansar e nos preparar. Esperamos estar à altura e fazer um grande jogo.

Serna também comentou sobre o empate entre Fluminense e Volta Redonda, pelo jogo de volta da semifinal do estadual. O atleta afirmou que Mano Menezes pediu cuidados defensivos para não sofrer uma virada no placar agregado após a vitória por 4 a 0 no jogo de ida, mas lamentou as chances perdidas.

- Sabíamos que tínhamos o resultado ao nosso favor. Não podíamos vir abertos, mas sim coordenados. Buscamos as chances, mas não saíram. Agora é pensar no que vem.

No confronto entre Fluminense e Flamengo pela Taça Guanabara, as equipes empataram por 0 a 0 e prometem um confronto equilibrado na decisão do Campeonato Carioca. No entanto, Mano Menezes possui a ligeira vantagem de uma vitória sobre o Filipe Luís conquistada no Campeonato Brasileiro de 2024.