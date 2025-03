Mano dá receita para Fluminense em final contra Flamengo e comenta retorno de Thiago Silva

Técnico do Fluminense, Mano Menezes indicou a receita para o Fluminense encarar o Flamengo na final do Campeonato Carioca. Em coletiva, o treinador espera ver uma postura diferente do Tricolor em relação ao confronto contra o Rubro-Negro, na Taça Guanabara.

- Finais têm de tudo. Por coincidência, a única derrota que o Flamengo de Filipe (Luís) tem é para a gente, mas cada jogo tem a sua história. Precisamos construir novamente. Finais têm jogo, têm estratégias, um monte de coisa que vão estar nessa receita que queremos que funcione. Pensando na gente, o mais importante é que a equipe foi adquirindo uma personalidade e já nos possibilita jogar contra qualquer adversário. Para ganhar uma final, você tem que ser mais completo e vamos tentar.

Mano Menezes entende que o Fluminense está pronto para encarar o Flamengo e lutar pelo título do estadual. Além disso, o treinador afirmou que não há motivação maior do que a possibilidade de erguer um troféu para entrar em campo.

- Uma final motiva qualquer equipe. A gente quando inicia a disputa de um Campeonato tem como grande objetivo chegar na final e disputar o título. A gente se afirmou, amadureceu, se fortaleceu na caminhada, sofremos, porque tivemos um início bem difícil, mas nosso aproveitamento nos últimos jogos aponta um crescimento de equipe, um time que vem jogando um jogo bem qualificando, criando bastante ofensivamente. E agora vamos para a disputa. É um jogo grande, um adversário grande e o torcedor está feliz por termos chegado. A empreitada é difícil, mas estamos prontos para consegui-la.

O comandante também comentou sobre o retorno de Thiago Silva, que voltou a atuar pelo Fluminense após um mês fora dos gramados. O zagueiro participou de 75 minutos no empate contra o Volta Redonda e estará nas finais do Campeonato Carioca.

- O planejamento era exatamente os 75 minutos que ele fez, porque ritmo é importante e só jogo dá. Por mais qualidade que Thiago tenha, precisa jogar e foi isso que fizemos com ele. Veio bem, clinicamente já tínhamos as seguranças para colocá-lo e está no grupo que vai disputar os dois jogos da final do Campeonato Carioca.

Na quarta-feira (12), o Fluminense encara o Flamengo, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca.

Mano Menezes em coletiva após classificação do Fluminense para final do Campeonato Carioca (Foto: Marina Garcia/Fluminense FC)

Veja outras respostas de Mano, técnico do Fluminense

Planejamento do jogo

- A gente veio para um jogo em que tínhamos que confirmar a classificação com uma vantagem imensa. Com maturidade, a gente soube ir levando. Tínhamos muitas coisas para administrar hoje, três jogadores com cartões amarelo que não podiam levar outro hoje, como Canobbio, que não entrou, Serna e Otávio, que saiu mais cedo. Conseguimos nossa vaga na final e agora vamos pensar na final. Tínhamos que administrar o fato de ter um dia a menos em relação ao nosso adversário. Isso é muito, então tínhamos que cuidar, tirar alguns jogadores que vinham mais desgastados pela sequência de Copa do Brasil e Carioca. Os jogadores estão muito confiantes nesse crescimento que tivemos. Sempre tivemos problemas contra equipes que jogavam mais baixo, mas solucionamos esse problema. Na final, serão jogos com características diferentes, são jogos grandes e vamos pensar no jogo de ida, com nosso mando, para tentar iniciar a caminhada da nossa conquistada.

Lavega

- Eu havia falado com ele antes do jogo que minha intenção era utilizá-lo, mas o jogo não deixou. Nem tudo o que você planeja, você consegue executar. Tivemos que mexer em outras peças antes. Ele vem treinando bem, é um jogador de velocidade, de lado. Quem sabe nos jogos das finais, ele não apareça.