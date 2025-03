Melhores momentos: Fluminense empata e encara o Flamengo na final do Carioca

O Fluminense segurou o empate por 0 a 0 com o Volta Redonda, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, no Raulino de Oliveira. Como o Tricolor havia vencido na ida o rival por 4 a 0, a equipe de Mano Menezes encara o Flamengo na decisão do estadual.

Como foi a partida entre Volta Redonda e Fluminense?

Em um primeiro tempo sem emoções, o Volta Redonda foi a única equipe que conseguiu finalizar, mas sem ameaçar o gol do Fluminense. Na melhor oportunidade, MV cobrou uma falta da entrada da área ao lado da meta de Fábio. Por outro lado, o Tricolor foi para o intervalo sem dar um chute nos 45 minutos iniciais.

No segundo tempo, o Volta Redonda retornou melhor e assustou o Fluminense com Robinho sendo acionado pelo lado direito da área e batendo sem ângulo para defesa de Fábio. No escanteio, Sanchez aproveitou uma bola viva, mas bateu fraco para nova intervenção do goleiro. O Tricolor respondeu em um contra-ataque com Serna, que arrancou em velocidade pela esquerda, entrou na área, mas bateu ao lado do gol de Jean Drosny. Apesar das substituições feitas por ambas as equipes, o confronto seguiu morno até o apito final.

O que vem por aí para Volta Redonda e Fluminense?

Com a classificação, o Fluminense encara o Flamengo, pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca, na quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília). Por outro lado, treinará até o início de abril, onde faz sua estreia contra o Cuiabá, pela Série B do Brasileirão.

✅ FICHA TÉCNICA

Volta Redonda 0 x 0 Fluminense - Campeonato Carioca

Semifinal (Volta)

🗓️ Data e horário: domingo, 9 de março de 2025, às 18h (de Brasília).

📍 Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

🥅 Gols: -

🟨 Cartões amarelos: -

VOLTA REDONDA (Técnico: Rogério Corrêa)

Jean Drosny; Henrique Silva (Caio Vitor), Bruno Barra, Fabrício e Sanchez; Pierre, Robinho (Matheus Lucas) e PK (Luciano); Chay (Kelvin), Bruno Santos (Mirandinha) e MV.

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Thiago Santos), Juan Freytes e Renê; Otávio (Bernal), Hércules e Arias (Nonato); Serna, Everaldo (Cano) e Keno (Paulo Baya).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano.

🚩 Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Naiara Mendes Tavares.

🖥️ VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus.