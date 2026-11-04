Sub-20 do Fluminense alcança maior série invicta em 12 anos
Equipe comandada por Fred enfrenta o Botafogo na semifinal do Estadual, com vantagem do empate no agregado
O Fluminense chegou a 17 jogos de invencibilidade no sub-20, sua maior sequência na categoria desde 2014. A marca foi alcançada com a vitória por 3 a 0 sobre o Nova Iguaçu, na última sexta-feira (30), no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém, que garantiu a classificação à semifinal do Campeonato Carioca.
A série começou em 8 de julho, ainda sob o comando de Felipe Canavan, com a vitória por 2 a 0 sobre o Maricá, no Estádio João Saldanha, pela abertura das quartas de final do Torneio OPG. Desde então, o Tricolor soma 13 vitórias, quatro empates, 45 gols marcados e oito sofridos.
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O Fluminense também goleou o Maricá por 7 a 0, em Xerém, antes da estreia de Fred como treinador, em 8 de agosto. Na ocasião, venceu o Nova Iguaçu por 3 a 1 e iniciou a campanha que terminou com a conquista do turno, a primeira desde 2013. Sob o comando do ex-atacante, a equipe acumula 12 vitórias, dois empates, 35 gols marcados e oito sofridos.
Entre os resultados em casa estão as vitórias sobre Botafogo (3 a 0), Sampaio Corrêa (5 a 1) e Portuguesa (4 a 1). Fora de seus domínios, o Tricolor bateu o Flamengo por 3 a 1, no CT George Helal.
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Marca de 2014 teve goleadas sobre os rivais
Em 2014, o Fluminense passou 20 partidas sem perder. A sequência teve duas vitórias sobre o Flamengo: 1 a 0, em fevereiro, e 7 a 0, em maio. Também houve triunfos expressivos sobre Botafogo (3 a 0), Vasco (4 a 1) e Volta Redonda (4 a 0).
Ao todo, foram 14 vitórias, seis empates, 52 gols marcados e 16 sofridos. Naquela temporada, o Tricolor conquistou a Taça Guanabara e terminou como vice-campeão estadual e da Taça Rio.
Fluminense enfrenta o Botafogo na semifinal
O próximo adversário será o Botafogo, que avançou sobre o Bangu após empate por 3 a 3 no placar agregado. Os confrontos estão marcados para os sábados de 7 e 14 de novembro.
O Fluminense será mandante na volta e terá a vantagem do empate no resultado agregado. Vasco e Flamengo disputam a outra semifinal.
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