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Thiago Silva celebra reação do Fluminense após eliminação: 'Um time ferido'

Capitão destaca superação do elenco contra o Internacional e faz reconhecimento ao trabalho de Marcão e seus auxiliares

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
29/10/2026 17:04
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Thiago Silva na vitória do Fluminense
Thiago Silva na vitória do Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Thiago Silva celebrou nas redes sociais, nesta quinta-feira (29), a vitória de virada do Fluminense por 2 a 1 sobre o Internacional, no Maracanã. O capitão relacionou o resultado à reação do elenco após a eliminação na semifinal da Libertadores e destacou a disposição da equipe para buscar o triunfo até os últimos minutos.

— Após uma eliminação difícil de digerir na semana passada, ontem foi dia de celebrar uma vitória importante. Uma vitória da resiliência, da superação e da vontade de nunca desistir. Um time ferido, mas que mostrou sua força e provou que não se entrega jamais! — escreveu.

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➡️Opinião: chegou a hora de Marcão ouvir o campo no Fluminense

O Fluminense saiu atrás no início do segundo tempo, quando Alan Patrick abriu o placar. Hércules empatou com um chute de fora da área, e Lucho Acosta garantiu a virada nos acréscimos. O resultado encerrou uma sequência de três derrotas no Campeonato Brasileiro.

Thiago Silva destaca trabalho da comissão técnica do Fluminense

Além de elogiar os companheiros, o zagueiro dedicou parte da publicação à comissão comandada por Marcão no Fluminense.

➡️Hércules assume responsabilidade e traz solução ofensiva ao Fluminense

— Parabéns a todos os jogadores por essa demonstração de garra e entrega! E um reconhecimento especial à nossa comissão técnica, por todo o trabalho, dedicação e por tudo que vem fazendo pelo time.

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A vitória levou o Fluminense aos 54 pontos, na quinta colocação, mantendo a equipe na disputa por uma vaga direta na Libertadores de 2027. Na semana anterior, o Tricolor havia sido eliminado pelo Palmeiras nos pênaltis, após vencer o jogo de volta da semifinal por 1 a 0, em São Paulo.

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Jogadores do Fluminense celebram a virada sobre o Inter, com torcida ao fundo.
Jogadores do Fluminense celebram a virada sobre o Inter, com torcida ao fundo. (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)
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