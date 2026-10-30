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Fluminense ganha tempo para recuperar veteranos e buscar soluções no ataque

Intervalo até jogo no Barradão permite trabalhar criação e bolas paradas, além de aliviar desgaste dos jogadores mais experientes

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
30/10/2026 15:12
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Jogadores do Fluminense em treino no CT Carlos Castilho
Jogadores do Fluminense em treino no CT Carlos Castilho (Foto: Marina Garcia/Fluminense)

O Fluminense terá nove dias entre a vitória sobre o Internacional e o próximo compromisso pelo Brasileirão, contra o Vitória, em 6 de novembro, às 20h, no Barradão. Depois de uma sequência marcada por viagens e pela eliminação na Libertadores, Marcão ganha tempo para recuperar fisicamente o elenco e trabalhar alternativas para um ataque que tem encontrado dificuldade para criar chances claras.

Thiago Silva, Ganso e Hulk são titulares e atravessaram uma sequência com pouco espaço entre as partidas. A pausa é uma nova oportunidade, depois de uma longa Data-Fifa, de distribuir melhor as cargas de trabalho e recuperar esses atletas fisicamente.

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Antes desse período, o Fluminense enfrentou Palmeiras, Chapecoense e Internacional em oito dias, com deslocamentos para São Paulo e Chapecó.

Após a vitória sobre o Inter, Nonato relatou o desgaste vivido pelo grupo depois da semifinal. O volante citou a dificuldade para dormir e preparar a equipe antes da derrota para a Chapecoense.

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— Claro que depois de uma eliminação vem um baque, né? E três dias depois já teve outro jogo. A galera praticamente não dormiu dois dias, todo mundo, né? Teve viagem, enfim. Nem conseguimos nos preparar para a partida anterior. Ficamos devendo, igual você disse.

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Jogadores do Fluminense alinhados em campo antes do jogo contra o Palmeiras.
Jogadores do Fluminense alinhados em campo antes do jogo contra o Palmeiras (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Bola parada pode oferecer saída para dificuldade de criação do Fluminense

O aproveitamento das bolas paradas ofensivas é um dos pontos que serão trabalhados durante o intervalo. Com dificuldade para entrar em defesas recuadas, o Fluminense precisa extrair mais das cobranças de faltas e escanteios.

Contra o Santos, Castillo marcou em uma jogada de escanteio, depois de Igor Rabello disputar a bola e escorar para o centroavante. Ainda assim, o Tricolor tem aproveitado pouco esse tipo de jogada, mesmo tendo bons cabeceadores no elenco, como Thiago Silva e Ignácio.

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Contra o Inter, o Fluminense voltou a ter a bola durante boa parte da partida, mas encontrou dificuldade para acelerar as jogadas perto da área. Ganso esteve abaixo na distribuição, Hulk não conseguiu sustentar o ataque no pivô, e os pontas pouco desequilibraram diante da marcação. A recuperação física das referências técnicas também ajudará na busca por uma construção mais eficiente.

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Boas entradas aumentam disputa por espaço

O intervalo também dará a Marcão mais oportunidades para avaliar alternativas à formação que iniciou os últimos jogos. Lucho Acosta entrou no lugar de Ganso contra o Internacional, deu mais dinâmica à equipe e marcou o gol da vitória. Wesley Natã também tem oferecido uma opção de drible curto para enfrentar defesas fechadas.

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Questionado sobre mudanças na escalação, o treinador defendeu suas escolhas, lembrou as atuações contra o Palmeiras e deixou aberta a possibilidade de alterações.

— Nesse momento a gente entendeu que era o time que tinha que iniciar. É lógico que a gente, se em algum momento entender que possa mudar uma peça ou outra, a gente vai achar o melhor para a equipe.

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Contra o Inter, por exemplo, Lucho aproveitou o rebote de uma finalização de Castillo, outro atleta que saiu do banco. Com mais tempo de treino, Marcão poderá trabalhar o entrosamento dessas opções e avaliar como utilizá-las diante do Vitória.

A classificação para a Libertadores é o principal objetivo do Fluminense nesta reta final de temporada. Além de recolocar o clube na disputa pelo título continental, a vaga garante receitas de participação e amplia as possibilidades de arrecadação com premiações e bilheteria em 2027, com impacto no planejamento do futebol.

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Com a vitória sobre o Internacional, o Tricolor chegou a 54 pontos e encerrou a partida na quinta colocação. Restam cinco jogos para buscar uma vaga direta na fase de grupos: Vitória, São Paulo, Mirassol, Grêmio e Bragantino.

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