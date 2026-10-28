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Nonato revela impacto de pênalti perdido pelo Fluminense: 'Ainda me tira um pouco o sono'

Volante conta que capitão o proibiu de pedir desculpas após eliminação na Libertadores e agradece pelo acolhimento

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
28/10/2026 23:07
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Nonato após vitória do Fluminense
Nonato após vitória do Fluminense (Foto: Lance!)

Nonato ainda convive com a frustração pelo pênalti desperdiçado na eliminação do Fluminense para o Palmeiras, na semifinal da Libertadores. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, nesta quarta-feira (28), no Maracanã, o volante revelou que o episódio afeta seu sono e contou como o apoio dos companheiros, especialmente de Thiago Silva, tem ajudado na recuperação.

— Eu venho refletindo bastante. É algo que ainda me tira um pouco o sono, mas, se tem uma coisa que não posso reclamar, é como as pessoas aqui dentro, e fora também, me abraçaram. Ali, no momento do jogo, a gente tem que tomar responsabilidade. A gente é ensinado desde pequeno que tem que encarar de frente esses desafios que o futebol apresenta para a gente. E ali eu dei a minha cara a tapa, eu fui, tomei a minha responsabilidade, assumo.

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O camisa 16 destacou uma orientação do capitão depois da disputa de pênaltis. Apesar da tristeza pelo erro, ouviu de Thiago que não deveria se desculpar.

— O Thiago Silva me proibiu de pedir desculpa. É um cara grande que me ajudou muito nesse momento. Enfim, quando alguém acerta, todos ganham; quando alguém erra, todos perdem.

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Thiago Silva acolheu Nonato após eliminação do Fluminense

Nonato explicou que Thiago Silva usa a própria trajetória para conversar com o elenco sobre derrotas. O zagueiro lembra aos companheiros que, mesmo com os títulos e as passagens por grandes clubes e pela Seleção Brasileira, também precisou aprender a conviver com frustrações.

— É um cara que tem 30 e tantos títulos na carreira e ele mesmo fala que perdeu muito mais do que ganhou. A nossa profissão é... a gente encara muito mais a derrota, porque só um é campeão. E mesmo ele tendo jogado nos maiores times do mundo, Seleção Brasileira, ele mesmo, quando vem conversar com a gente, fala disso, que a gente tem que aprender a lidar muito com a derrota.

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— É um cara que me acolheu, que me abraçou num momento complicado. Fiquei triste... acho que por mim foi o que menos fiquei triste, mas por tudo que envolve o Fluminense, por todos os jogadores que estavam ali. Como eu disse, tem que levantar a cabeça. Estou tentando fazer isso o mais rápido possível, estou tentando viver o momento presente.

Nonato também citou uma declaração de Lionel Messi sobre a importância de saber perder e lidar com os erros. Segundo o jogador, a reflexão serve de referência para atravessar o momento.

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— Quando a vida dá uma rasteira na gente, a gente tem que tentar se fortalecer, é o único caminho possível. E eu venho aprendendo muito. Sozinho eu não ia estar conseguindo nada, todo mundo está me ajudando: apoio interno, externo. É só agradecer.

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Vitória do Fluminense sobre o Inter ajuda a recuperar confiança

Ao avaliar o momento do Fluminense, Nonato reconheceu o impacto da queda na Libertadores e relacionou a atuação abaixo contra a Chapecoense ao desgaste dos dias seguintes à eliminação.

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— Claro que depois de uma eliminação vem um baque. E três dias depois já teve outro jogo. A galera praticamente não dormiu dois dias, todo mundo. Teve viagem, enfim. Nem conseguimos nos preparar para a partida anterior. Ficamos devendo.

Para o volante, vencer o Internacional era a prioridade para recuperar a confiança na reta final do Brasileirão, em que o Tricolor busca uma vaga na próxima Libertadores.

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— Tivemos alguns bons momentos no jogo, mas mais importante do que jogar bem hoje era vencer. E acho que, conseguindo o resultado, a gente consegue retomar essa confiança, voltar ao time que a gente vinha sendo. Independentemente da eliminação, acredito que a gente fez dois grandes jogos contra um dos melhores times da América do Sul.

Hércules celebra o empate do Fluminense contra o Internacional
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