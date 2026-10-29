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Opinião: chegou a hora de Marcão ouvir o campo no Fluminense

Tricolor venceu o Internacional de virada, mas apresentou problemas antigos

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
29/10/2026 09:30
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Marcão gesticula em Fluminense x Internacional
Marcão gesticula em Fluminense x Internacional (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Marcão precisa ouvir o campo. Lucho Acosta e Wesley Natã merecem ser titulares do Fluminense. O argentino vem jogando melhor que Ganso e mudou o ataque na vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, na quarta-feira (28). O garoto oferece uma característica que faz falta ao time: o drible curto para desmontar defesas bem posicionadas.

Ganso é muito importante para o Fluminense. Sua capacidade de organizar o jogo e encontrar passes continua sendo um recurso valioso, mas o momento é de Lucho. O argentino parece melhor fisicamente, participa mais e tem feito a equipe jogar com mais dinâmica.

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➡️Herói da virada do Fluminense, Lucho Acosta valoriza minutos e vitória do Tricolor

Contra o Inter, Ganso esteve disperso e errou passes que normalmente acerta. Lucho entrou, acelerou as combinações, participou da construção da jogada decisiva e apareceu na área para marcar. O gol coroou uma atuação que já justificava a troca.

Lucho merece começar pelo que entrega ao Fluminense

A oscilação de Ganso é compreensível, especialmente nesta fase da carreira. Isso precisa entrar na avaliação da comissão ao escolher quem começa. Há um jogador da mesma posição oferecendo mais neste momento.

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Lucho também tem capacidade para conduzir em espaços curtos e driblar um ou mais marcadores. Contra adversários que entregam a bola ao Fluminense e protegem a entrada da área, essa iniciativa é fundamental para tirar a defesa do lugar. Foi justamente nesse cenário que o Tricolor voltou a sofrer diante do Internacional.

Na coletiva, Marcão valorizou os jogadores que saíram do banco e afirmou que pode mudar a equipe quando entender necessário. Lucho já merece essa oportunidade.

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Wesley Natã oferece o que falta pelas pontas

Wesley também merece começar os jogos. Canobbio e Serna têm velocidade para atacar espaços, mas não oferecem o mesmo drible curto do jovem. Quando o adversário recua e reduz o campo disponível, o Fluminense precisa de alguém capaz de receber parado, enfrentar a marcação e criar uma vantagem.

O garoto vem mostrando personalidade para assumir a vaga. Sua presença, combinada à de Lucho por dentro, daria ao ataque mais opções para escapar de uma circulação de passes que frequentemente termina sem finalização.

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O Fluminense já não vive a pressão de um mata-mata de Libertadores e não disputa o título brasileiro. A briga pela classificação continental segue importante, mas o cenário é menos tenso para dar sequência a um jovem do que uma semifinal.

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Wesley Natã em ação em Fluminense x Internacional
Wesley Natã em ação em Fluminense x Internacional (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)
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