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Hulk discute com torcedor após ser substituído em Fluminense x Internacional

Atacante gesticulou em direção à arquibancada antes de se sentar no banco de reservas

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/10/2026 22:30
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Hulk discutiu com torcedor em Fluminense x Internacional
Hulk discutiu com torcedor em Fluminense x Internacional (Foto: Reprodução/Premiere)

Hulk discutiu com um torcedor após ser substituído durante a vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Internacional, nesta quarta-feira (28), no Maracanã, pela 33ª rodada do Brasileirão. Antes de se sentar no banco de reservas, o atacante reagiu a xingamentos e gesticulou em direção à arquibancada.

O camisa 7 pareceu desafiar o torcedor para um encontro fora do estádio, em uma reação que sugeria algo como "vou te pegar lá fora". Veja o vídeo abaixo:

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Hulk teve atuação abaixo contra o Internacional

Hulk deixou o campo após uma atuação abaixo. O atacante encontrou dificuldades para dar sequência às jogadas, foi mal no trabalho de pivô e não finalizou nenhuma vez enquanto esteve em campo.

Marcão substituiu o centroavante por Rodrigo Castillo aos 12 minutos do segundo tempo, quando o Fluminense perdia por 1 a 0. Alan Patrick havia aberto o placar para o Internacional no início da etapa.

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O Tricolor conseguiu a reação na reta final. Hércules marcou o empate, e Lucho Acosta, que também saiu do banco, fez o gol da virada nos acréscimos. O resultado encerrou uma sequência de três derrotas do Fluminense no Campeonato Brasileiro.

Como foi o jogo do Fluminense

O primeiro tempo foi de muito estudo. Desesperado na briga contra o rebaixamento, o Internacional se protegeu muito bem e pouco sofreu. Foi mais perigoso que o pouquíssimo inspirado Fluminense. O Tricolor teve mais posse de bola, mas não criou nenhuma situação de gol e desceu para o intervalo sob vaias dos poucos torcedores que foram ao Maracanã.

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Na segunda etapa, o Colorado precisou de poucos minutos de mais ousadia para abrir o placar. Em jogada rápida de Matheus Bahia, o lateral serviu Alan Patrick dentro da área. Com sua qualidade característica, o camisa 10 deslocou Fábio com a perna esquerda e marcou. O desenho do jogo, contudo, não mudou. O Fluminense seguiu com a bola, mas sem agredir o adversário. Hulk, muito abaixo, foi substituído sob vaias. O futebol é cruel, e o bom desempenho do Inter começou a ser castigado por Hércules. O volante do Tricolor pegou uma bola afastada pela defesa colorada e, de primeira, acertou um belo chute para empatar. Na última bola do jogo, Guga cruzou, Castillo finalizou, e Kauan Jesus salvou. No rebote, Lucho Acosta estufou as redes e deu números finais ao jogo.

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