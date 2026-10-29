Hércules assume responsabilidade e traz solução ofensiva ao Fluminense
Volante recuperou espaço com a ausência de Martinelli e usa qualidade na finalização para ajudar um ataque com dificuldades de criação
Hércules foi o jogador mais perigoso do Fluminense na vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, na quarta-feira (28), no Maracanã. Em uma noite de pouca inspiração ofensiva, o volante chamou a responsabilidade e encontrou, no chute de fora da área, o caminho para iniciar a reação. Antes do gol de empate, já havia ameaçado duas vezes com finalizações de média distância.
A qualidade na batida oferece ao Tricolor uma alternativa importante neste momento. Com dificuldade para transformar a posse em chances claras contra defesas recuadas, o time precisa aproveitar também os espaços na entrada da área. Hércules tem força e precisão para finalizar dali, além da personalidade para tentar mesmo quando o jogo não funciona.
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Contra o Inter, não se intimidou com a desvantagem nem com as tentativas anteriores que passaram perto. Aos 33 minutos do segundo tempo, aproveitou a sobra de uma cobrança de falta e bateu de primeira para empatar. Lucho Acosta completou a virada nos acréscimos.
Hércules chega a seis gols pelo Fluminense na temporada
O volante chegou a seis gols em 2026. Somados à assistência que já havia registrado, são sete participações diretas em gols, uma contribuição relevante para quem atua na primeira linha do meio-campo e também tem responsabilidades na marcação e na saída de bola.
Dois desses gols saíram nos últimos três jogos. Antes de marcar contra o Internacional, Hércules fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, em São Paulo, que levou a semifinal da Libertadores para os pênaltis. Mesmo com a eliminação, foi uma das principais atuações do volante na reta final da temporada.
Nova oportunidade após perder espaço com Marcão
Hércules não vinha sendo titular absoluto. Depois de uma atuação ruim contra o Independiente Rivadavia, fora de casa, pela Libertadores, perdeu a vaga para Nonato. A ausência de Martinelli abriu espaço para seu retorno, agora ao lado do companheiro que havia ganhado a posição.
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Com o retorno do camisa 8, titular absoluto, a tendência é que Hércules volte a atuar como segundo homem de meio-campo e tenha ainda mais oportunidades de finalizar. O Fluminense volta a campo contra o Vitória, no Barradão, no dia seis de novembro.
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