Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Marcão defende estilo do Fluminense e explica escolhas: 'Tenho jogadores com idade muito alta'

Técnico valoriza resposta dos reservas, mas sustenta manutenção da equipe e do estilo de jogo tricolor

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
28/10/2026 23:27
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Marcão em Fluminense x Internacional
Marcão em Fluminense x Internacional (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

Marcão defendeu a escalação e a maneira de jogar do Fluminense após a vitória de virada por 2 a 1 sobre o Internacional, nesta quarta-feira (28), no Maracanã. Questionado sobre a possibilidade de dar mais oportunidades como titulares aos jogadores que vêm respondendo no segundo tempo, o treinador elogiou a participação do banco, mas afirmou que a escolha da equipe inicial foi a que considerou mais adequada para a partida.

➡️Nonato revela impacto de pênalti perdido pelo Fluminense: 'Ainda me tira um pouco o sono'

— A gente sempre olha com carinho todas as situações. A gente fez dois jogos contra o Palmeiras com essa equipe que, acho que falaram até vocês, foram duas excelentes partidas. Em algum momento a gente foi questionado de que mudou, trocou peças, teve que poupar alguns jogadores e fomos questionados também. Nesse momento, a gente entendeu que era o time que tinha que iniciar.

continua após a publicidade

O técnico deixou aberta a possibilidade de alterações nos próximos compromissos, de acordo com a avaliação da comissão.

— Se em algum momento entender que possa mudar uma peça ou outra, a gente vai achar o melhor para a equipe. Eu sempre deixo muito claro para os nossos jogadores que a gente pensa no melhor para eles e no melhor para o Fluminense.

Marcão valoriza banco e lembra recado de Thiago Silva

O treinador revelou que Thiago Silva havia destacado, antes da partida, a importância dos jogadores que começariam entre os reservas. A observação se confirmou com a participação decisiva de Lucho na reação.

continua após a publicidade

➡️Herói da virada do Fluminense, Lucho Acosta valoriza minutos e vitória do Tricolor

— O Thiago fez até uma observação em relação a isso: que a gente entra com onze jogadores e quem está no banco pode decidir o jogo, e foi isso que aconteceu. A gente teve que mudar em algum momento, e aqueles que entraram responderam, incendiaram, jogaram para cima e definiram o jogo para a gente. O Lucho entrou muito bem.

Marcão também relacionou parte das dificuldades de Ganso às condições do gramado do Maracanã. Na avaliação do técnico, o campo prejudicou os toques de primeira do camisa 10, recurso importante para a circulação de bola tricolor.

continua após a publicidade

Técnico explica dificuldade para criar e defende jogo apoiado

Ao analisar a produção ofensiva, Marcão destacou a organização defensiva do Internacional. Segundo ele, o Fluminense conseguiu superar a primeira pressão, mas encontrou problemas para concluir as jogadas.

— A gente estava conseguindo sair bem da primeira fase e, na fase final, não estava terminando bem. Pedimos alguma finalização de fora da área, abrir um pouquinho nossos extremos, criar alguma variação de jogo. A gente ia jogando o xadrez com eles.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

O treinador foi questionado ainda sobre a possibilidade de utilizar dois atacantes por dentro. Marcão afirmou que pode recorrer à alternativa durante as partidas, mas explicou que mantém um jogador a mais na construção para conectar os setores.

— Eu ainda preciso desse homem para jogar. É uma equipe que joga apoiada, uma equipe em que tenho jogadores cuja média de idade é muito alta. Eu tinha que juntar essas peças.

continua após a publicidade

Para o técnico, aproximar os jogadores e avançar com passes é a forma de aproveitar as características do elenco.

— A gente tem que fazer da maneira que conseguiu adaptar: a equipe próxima, compactada, vai ganhando setores do campo até chegar ao gol adversário. Foi isso que eu consegui: jogar com o Guga, com o Ganso, com o Thiago, com o Fábio. E é isso que tinha dado certo até aqui.

Lucho Acosta comemora gol do Fluminense
Lucho Acosta comemora gol do Fluminense (Foto: Marina Garcia/Fluminense)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Nonato após vitória do Fluminense

Fluminense

Nonato revela impacto de pênalti perdido pelo Fluminense: 'Ainda me tira um pouco o sono'

Há 47 minutos
Hulk discutiu com torcedor em Fluminense x Internacional

Fluminense

Hulk discute com torcedor após ser substituído em Fluminense x Internacional

Há 1 hora
Lucho Acosta comemora gol do Fluminense

Fluminense

Herói da virada do Fluminense, Lucho Acosta valoriza minutos e vitória do Tricolor

Há 1 hora
Lucho Acosta em ação durante Fluminense e Internacional, pelo Campeonato Brasileiro

Fluminense

Veja gols em Fluminense x Internacional: Lucho Acosta vira a partida

Há 3 horas
Acosta (Fluminense) comemora gol próximo à baliza, cercado por companheiros.

Fluminense

Fluminense quebra sequência negativa e busca virada no fim contra o Inter no Brasileirão

Há 5 horas
Marcão em ação pelo Fluminense

Fluminense

Marcão define escalação do Fluminense para enfrentar o Internacional

Há 5 horas
Mais LANCE!
Soteldo e Bernabei em Internacional x Fluminense

Inteligência artificial projeta vencedor em Fluminense x Internacional

Thiago Silva lamenta em campo após eliminação do Fluminense para o Palmeiras na Libertadores.

Fluminense encara o Inter pressionado por chance de Libertadores em queda

Brasileirão Série A 2026 - Fluminense x Internacional

Fluminense x Internacional: onde assistir, horário e escalações

Evertton Araújo Flamengo Atlético-MG

Sócio-torcedor: clubes brasileiros apostam em tecnologia e benefícios para atrair fãs

Mattheus Montenegro, presidente do Fluminense, em coletiva de imprensa com microfone à mesa.

Presidente do Fluminense faz balanço da participação na Libertadores

Martinelli, meia do Fluminense, com expressão concentrada.

Martinelli, do Fluminense, passa por cirurgia após lesão no joelho

Troféu do Brasileirão com esfera dourada no centro, diante de escudo iluminado ao fundo.

Futebol entra na reta decisiva: títulos, vagas continentais e rebaixamento

Dois jogadores do Fluminense conversando em campo durante partida do Brasileirão

Fluminense liga alerta no Brasileirão para não deixar escapar vaga na Libertadores

Evanilson comemora gol

Evanilson marca golaço, chega a quatro gols em cinco jogos e ajuda Bournemouth a vencer o Manchester United

Marcão, treinador do Fluminense, aponta durante a partida no campo, com bandeirinha e árbitro ao fundo.

Marcão é sincero sobre derrota do Fluminense para a Chape: 'Noite para esquecer'

Bolasie abre o placar em Chapecoense e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro

Veja gols em Chapecoense x Fluminense: Giovanni Augusto amplia

Guga (Fluminense) disputa a bola com jogador do time verde; bola rosa em campo.

Fluminense tem atuação frustrante e perde para a lanterna Chapecoense

Fluminense x Chapecoense - 26/04/2026

Como assistir Chapecoense x Fluminense pelo Amazon Prime Video?