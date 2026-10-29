O Fluminense venceu o Internacional por 2 a 1, de virada, mas voltou a apresentar um problema que marcou a derrota na ida da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras: teve a bola diante de um adversário recuado e encontrou poucas maneiras de transformar a posse em chances claras. A reação no Maracanã, nesta quarta-feira (28), premiou a insistência de um time que não desistiu. O desempenho, porém, ficou abaixo do que o resultado mostra.

A dificuldade para furar a marcação passou pelas atuações de Hulk e Ganso. As principais referências técnicas por dentro estiveram longe de oferecer as soluções que o Fluminense precisava e normalmente encontra. Sem conseguir acelerar as combinações pelo meio, o Tricolor levou a bola aos lados, onde também encontrou limitações para desmontar a bem postada defesa colorada.

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Hulk e Ganso não deram sequência às jogadas

Hulk teve muita dificuldade no pivô, como tem sido nos últimos jogos. Facilmente desarmado, não conseguiu proteger a bola e dar continuidade aos ataques, comprometendo uma função importante para aproximar os companheiros da área. O centroavante deixou o campo sem finalizar e sob vaias.

Ganso também esteve abaixo. Disperso, errou passes que normalmente executa com naturalidade e pouco conseguiu organizar o jogo. A bola passava por seus pés, mas raramente saía em condições de colocar um companheiro em vantagem sobre a marcação.

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Com os dois mal, o Fluminense precisava encontrar soluções pelas pontas. Canobbio, porém, não teve espaço para explorar sua velocidade. Contra uma defesa posicionada perto da própria área, o uruguaio encontrou um cenário que exigia mais drible curto e associação, características que não são seus pontos fortes.

Savarino também depende das aproximações para combinar passes e atacar os espaços. Sem os companheiros funcionando bem ao seu redor, teve dificuldade para jogar.

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O resultado foi um ataque praticamente inofensivo durante boa parte da partida.

Hércules e Lucho encontram as respostas para o Fluminense

Hércules foi o jogador mais perigoso do Fluminense no jogo. Antes de marcar, o volante já havia levado perigo em dois chutes de fora da área, nas melhores oportunidades tricolores.

Foi assim que saiu o empate. Hércules voltou a arriscar de fora e acertou um belo chute para recolocar o Fluminense na partida.

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A entrada de Lucho Acosta também mudou o jogo. O argentino deu mais dinâmica ao ataque, movimentou-se para receber e acelerou as jogadas. O Fluminense ganhou com ele a participação e a mobilidade que haviam faltado pelo meio.

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O gol da virada, nos acréscimos, completou uma atuação que já fazia diferença antes de a bola entrar. Lucho participou da construção da jogada e apareceu na área para aproveitar o rebote, garantindo a vitória quando o empate parecia próximo.

Mesmo com atuação abaixo, o resultado é importantíssimo para o Fluminense na briga por uma vaga direta na Libertadores de 2027.