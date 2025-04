Solidez da defesa se destaca na boa fase do Fluminense; veja números

Embalado em quatro vitórias consecutivas, sendo as três últimas sem sofrer gols, os números atestam a solidez da defesa do Fluminense. A vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, na noite desta quarta-feira (16), na Neo Química, consolidou a boa fase do time desde o retorno de Renato Gaúcho.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

A estreia de Renato foi contra o Bragantino, quando o Flu venceu por 2 a 1 com gol nos acréscimos de Martinelli. Depois, goleou o GV San José por 5 a 0 pela Sul-Americana e então venceu o Santos por 1 a 0 com gol de Samuel Xavier no último lance. Dos três jogos em que a defesa não foi vazada, vale destacar que apenas um foi na presença de Thiago Silva. Contra o time boliviano, o zagueiro foi poupado e, contra o Corinthians, estava lesionado.

Esses resultados atestam que as repetidas falas sobre confiança - após o jogo, Renato Gaúcho e Renê falaram sobre isso - são mais do que um discurso. Isso, somado à entrega e a coletividade, tem proporcinado ao Tricolor um grande início de Brasileirão. Atualmente, o Fluminense está na terceira colocação, com 9 pontos, um a menos que Flamengo e Palmeiras.

continua após a publicidade

(Foto: Lucas Merçon/FFC)

Consistência defensiva tricolor

Ao fim da quarta rodada, o Fluminense está entre as melhores defesas do campeonato tendo sofrido três gols. Outro número importante é o de grandes chances cedidas, no qual lidera junto com o rival como times que menos cederam oportunidades. Confira os números do Sofascore:

1 - Flamengo e Fluminense

2 - Palmeiras

4 - Bahia

5 - Fortaleza e Internacional

Mudanças no quarteto de defesa do Fluminense

Como mencionado, nos três jogos em que a defesa tricolor não foi vazada, Thiago Silva esteve em apenas um - o contra o Santos. Mas esta não foi a única mudança promovida por Renato Gaúcho, que precisou mexer na linha defensiva em todas essas partidas. Vale destacar ainda que duas dessas vitórias tiveram contribuição direta dos laterais.

continua após a publicidade

Veja abaixo as diferentes formações da defensa: