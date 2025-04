Renê atribui gol sobre o Corinthians à esposa: ‘tinha me cobrado’

O Fluminense derrotou o Corinthians por 2 a 0 nesta quarta-feira (16), na Neo Química Arena, com gols de Renê e Arias. Autor de um golaço de perna direita, o lateral abriu o placar e os caminhos para a vitória tricolor, a quarta seguida sob o comando de Renato Gaúcho.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Este foi o primeiro gol de Renê pelo Fluminense e também o primeiro depois de pouco mais de um ano sem marcar - o último tinha sido em 25 de março de 2024, pelo Internacional. O jogador atribuiu o gol da noite a dois fatores inusitados.

- Eu tomei um carboidrato ali no intervalo e voltei um pouco enjoado, então pedi um remédio pro doutor. Por sinal, o remédio era muito ruim. Acho que acabei extravasando ali a raiva do remédio que estava ruim na boca e acertei o golaço. Arrisquei ali, eu tinha sido muito cobrado para chutar no gol. Minha esposa tinha me cobrado no último jogo que eu toquei a bola. Graças a Deus, hoje saiu.

continua após a publicidade

(Foto: Lucas Merçon/FFC)

Assim como na coletiva de Renato Gaúcho, na entrevisa de Renê a palavra "confiança" também foi citada. Esse sentimento vem sendo cultivado pela comissão desde o primeiro dia e parece estar surtindo efeito, uma vez que as mudanças no time não apresentam impacto negativo no desempenho. O lateral exaltou o trabalho do comandante, com quem já trabalhou quando estava no Flamengo.

- O Renato é um cara que tem o currículo invejado. Como jogador e treinador, todo mundo sabe a capacidade dele. É um cara que procura sempre passar confiança e coragem para jogar. Claro que com responsabilidade, mas ele manda jogar leve. Nosso time vem adaptando muito bem no esquema dele. Vem jogando leve e solto. Graças a Deus as vitórias estão vindo e isso ajuda muito a confiança. Espero que dessa vez possamos ser campeões juntos.

continua após a publicidade

➡️ Renato exalta coletivo na vitória do Fluminense sobre o Corinthians: ‘Treino o grupo’

Próximos jogos do Fluminense

Embalado em quatro vitórias seguidas, o Fluminense volta a campo no final de semana. No domingo (20), às 19h30, o time se reencontra com a torcida no Maracanã para enfrentar o Vitória pela quinta rodada do Brasileirão.